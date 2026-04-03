횡성군, 농촌공간 재구조화∙재생안 수립 공청회 개최

강원 횡성군은 둔내면 태성문화회관에서 ‘횡성군 농촌공간 재구조화 및 재생 시행계획안’ 수립을 위한 공청회를 개최하고 지역 주민 및 전문가들과 함께 미래 비전을 공유했다고 3일 밝혔다.

이번 시행계획안은 군 전체를 동부와 서부 2개 권역으로 나눈 기본계획 중 동부권(안흥·둔내·청일·강림)을 대상으로 한다. 동부권 농촌재생활성화지역의 발전 방향을 설정하고 실효성 있는 사업 추진을 위한 주민 의견을 수렴하고자 마련됐다.

횡성군청 전경. 횡성군 제공

시행계획 기간은 올해부터 2030년까지 5년이다. 농촌협약 대상사업인 △둔내면 농촌중심지 활성화 사업 △안흥·청일·강림면 기초생활거점조성사업 등을 포함하고 있다.

횡성군은 이를 통해 지역 경제에 활력을 불어넣는 것은 물론 면별로 부족했던 생활 인프라확충으로 주민 누구나 살기 좋은 정주환경을 조성할 계획이다.

횡성군은 이번 공청회에서 제시된 의견을 검토해 계획안을 보완하고, 향후 읍·면별 주민위원회 등 상시 의견수렴 체계를 가동하여 주민 수요를 반영한 주민참여형 사업을 추진 할 예정이다.

또 이를 활용해 지역 특색과 실제 수요를 반영한 신규 사업을 지속적으로 발굴해 횡성군 전역을 활력 넘치는 공간으로 변모시킨다는 구상이다.

전국 최초 2년 연속 농촌협약 공모에 선정이라는 쾌거를 이룬 횡성군은 현재 9개 모든 읍·면을 대상으로 지역 특성을 반영한 맞춤형 농촌 재생사업을 활발히 전개하고 있다.

석홍기 횡성군 도시교통과장은 “이번 시행계획은 단순히 건물을 짓는 것을 넘어 농촌의 기능을 회복하고 주민 삶의 질을 실질적으로 높이는 데 초점이 맞춰져 있다”며 “주민 여러분의 소중한 목소리를 밑거름 삼아 동부권이 횡성군 농촌 재생의 성공적인 모델이 될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

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