“죽음의 터널서 생환”…김영환, ‘강한 충북’ 기치로 정면승부 선언

국민의힘 공천 배제(컷오프)에서 기사회생한 김영환 충북도지사가 ‘제2의 출마 선언’을 했다.

김 지사는 3일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이번 공천 과정을 “충북이기에 겪어야 했던 홀대”로 규정했다. 그러면서 ‘강한 충북’을 향한 집념을 확인했다.

김영환 충북도지사가 3일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다. 독자 제공

김 지사는 이 자리에서 “컷오프라는 죽음의 터널에서 생환해 도민 곁으로 돌아왔다”며 소회를 밝혔다. 그는 “법원의 결정으로 다시 시작할 기회를 얻었다”며 “정치권의 문제를 사법부의 판단에 맡겨야 했던 상황이 부끄럽고 당원들에게 송구하다”면서도 이번 결정이 단순히 개인의 승리가 아닌 ‘충북의 자존심’을 세운 사건임을 강조했다.

특히 그는 “영남과 호남, 충남 사이에서 치이는 충북이 되어서는 안 된다”며 “현역 단체장 중 유독 저만이 근거 없는 이유로 배제됐던 것은 충북의 힘이 약했기 때문”이라고 날을 세웠다. 이어 “우리의 운명은 우리가 열어야 한다는 교훈을 얻었다”"고 덧붙였다.

김 지사는 경선 과정에 대해서도 자신감을 내비쳤다. 그는 “훌륭한 후보들과 정정당당하게 경쟁해 당당히 선택받겠다”고 피력했다. 또 “권력을 앞세워 행정·입법·사법을 장악하려는 민주당의 독주를 막아내고 견제와 균형의 민주주의를 바로 세우겠다”며 “캐스팅보트(결정권)인 충북에서 압도적 승리를 거둬 국민의힘 지방선거 승리의 디딤돌이 되겠다”고 목소리를 높였다.

정책 대결에 대한 포부도 잊지 않았다. 김 지사는 “이제 뒤를 돌아보지 않고 누구도 탓하지 않겠다”며 “오직 충북의 내일로, 말이 아닌 결과로, 갈등이 아닌 성과로 증명하겠다”고 약속했다. 이어 그는 “4년 전에도 그랬듯 비방이나 도민의 삶과 동떨어진 공격은 일절 하지 않겠다”며 “상대방 측의 네거티브가 있더라도 인내하며 충북의 비전과 정책만을 논의하는 ‘정치 선진화’의 계기를 만들겠다”고 했다. 그는 다음 달 중순까지 도정에 집중하겠다는 뜻도 전했다.

전날 국민의힘 공천관리위원회는 충북지사 경선을 원점으로 돌렸다. 최초 공천 신청 시점에서 예비경선을 치르고 이를 통과한 후보가 현역 도지사와 일대일 경선을 치르는 경선을 발표했다. 이에 따라 공천 신청을 했던 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장이 예비경선을 치른 뒤 승자가 김 지사와 본 경선을 치르는 구도로 정리됐다. 하지만 윤 전 청장과 조 전 시장의 경선 참여는 미지수로 남았다. 김 지사의 컷오프 후 추가 신청으로 경선에 합류한 김수민 전 충북도 정무부지사는 후보에서 사퇴했다.

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