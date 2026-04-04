보훈부, 프랑스와 6·25 참전용사 예우 등 보훈 협력 강화

국가보훈부와 프랑스 국방보훈부가 한국·프랑스 수교 140주년과 지평리 전투 75주년을 맞아 6·25전쟁 참전용사의 공헌과 희생에 대한 예우 등 보훈을 통한 양국의 교류와 협력 강화에 나선다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 2일 서울시 용산구 전쟁기념관에서 열린 대한민국 국가보훈부-프랑스 국방보훈부 양해각서 체결식에 참석하여 카트린 보트랭 프랑스 국방보훈부 장관과 함께 협약서에 서명후 기념촬영을 하고 있다. 보훈부 제공

권오을 국가보훈부 장관은 2일 서울 용산 전쟁기념관에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 내외와 함께 방한한 카트린 보트랭 프랑스 국방보훈부 장관과 국제보훈협력에 대한 양해각서(MOU)에 서명했다.

이번에 체결된 양해각서는 지난 2023년 보훈사업 협력의향서(LOI)를 한 단계 더 확대하고 구체화한 것이다.

프랑스의 참전역사와 참전용사에 대한 기록수집·공유, 참전용사 및 유가족 예우, 참전용사의 헌신을 기리고 전사자 추모를 위한 기념시설 협력, 후손과 미래세대를 위한 교류·협력 사업, 학술·교육·문화사업, 한국의 독립운동 관련 기록수집 등에 대해 상호 협력할 계획이다.

이날 양해각서 체결식에는 6·25전쟁 당시 프랑스대대 소속으로 참전한 이병선(90)씨도 함께 했다. 양국 사관생도들도 체결식에 참석, 6·25전쟁으로 인한 인연을 미래세대가 이어가겠다는 의미를 부여했다.

권오을 국가보훈부 장관은 “에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방한을 맞아 6·25전쟁 참전국인 프랑스와 보훈을 통한 우의와 결속을 다지는 양해각서를 체결하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “정부는 위기에 처한 대한민국을 위해 싸웠던 프랑스 참전용사들의 참전역사를 기억·계승하는 것은 물론, 모든 유엔 참전영웅들의 희생과 헌신을 기리고 예우하는 국제보훈사업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

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