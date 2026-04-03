'기사회생' 김영환 "누구 탓하지 않고 당당히 선택받겠다"

국민의힘의 충북도지사 경선 결선 직행이 확정된 김영환 지사는 3일 "이제 훌륭한 후보들과 정정당당한 경쟁으로 당당히 선택받겠다"고 밝혔다.



김 지사는 이날 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "컷오프(공천 배제)라는 죽음의 터널에서 생환해 도민 곁으로 돌아왔다"면서 이같이 말했다.

김영환 충북지사가 1일 청주시 상당구 문화동 충북도청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 법원의 공천 배제 효력 정지 가처분 인용 결정에 대한 입장을 밝히고 있다.

이어 "이번 일을 겪으며 운명은 굴복하면 숙명이 되지만 극복하면 도전이 된다는 사실을 새삼 깨달았다"며 "뒤돌아보거나 누군가를 탓하지 않고, 저를 기다려준 분들께 실력으로 답하겠다"고 강조했다.



현역 컷오프와 후보 내정설 등 공천 내홍 속에 사퇴 의사를 밝힌 후보들에 대해선 "제가 말할 상황은 아니지만, 그들의 판단을 존중한다"며 "경험과 경륜이 뛰어난 그들이 경선에 도움이 된다면 어떤 것도 반대하지 않겠다"고 피력했다.



김 지사는 끝으로 "당분간 예비후보 등록은 하지 않고 도정에 집중할 것"이라며 "(경선을 통과하면) 5월 초중순 출마 선언을 하겠다"고 덧붙였다.



전날 국민의힘 공천관리위원회는 충북지사 경선을 원점으로 돌린 뒤, 한국시리즈 방식으로 최종 후보를 뽑겠다고 발표했다.



최초 공천 신청 시점으로 돌아가 예비경선을 실시하고, 이를 통과한 후보가 현역 도지사와 일대일 경선을 치르는 방식이다.



이에 따라 공천 신청을 했던 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장이 예비경선을 치른 뒤 승자가 김 지사와 본경선을 치르는 구도로 정리됐다.



다만 공천 내홍 속에 예비 후보직을 사퇴했던 윤 전 청장과 조 전 시장의 복귀는 불투명한 상태다.



국민의힘 공관위는 충북지사 경선 관련 세부 일정이 추후 확정되면 즉시 공고할 방침이다.

<연합>

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