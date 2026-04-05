서울시설공단, 민간 AI 기업에 도시 인프라 개방… ‘AI 오픈랩’ 출범 [오늘, 특별시]

서울시설공단은 서울월드컵경기장, 고척스카이돔, 자동차전용도로, 지하도상가, 청계천 등 공공시설을 민간 인공지능(AI) 기업의 기술 실험 공간으로 개방하기 위해 협업 플랫폼 ‘AI 오픈랩’을 출범한다고 5일 밝혔다.

공단에 따르면 AI 오픈랩은 민간 기업이 실험실을 벗어나 시민이 오가는 현장에서 AI 기술을 직접 검증할 수 있는 개방형 플랫폼이다. 총 24개 공공시설이 실증 무대가 될 수 있다.

기술 실증이 가능한 국내 민간기업이라면 언제든 신청할 수 있으며, 공단은 기술 적용 가능성과 현장 적합성 등을 종합 평가하는 정기 심사를 통해 참여 기업을 선정한다. 선정된 기업은 최적의 현장에서 기술을 실증하게 된다.

공단은 선정 기업에 비공개·비정형 데이터를 포함한 다양한 현장 데이터와 실무 피드백을 제공하고, 실증 완료 후 공단 명의 협업 확인서를 발급한다. 성과가 입증되면 후속 사업 연계도 추진할 방침이다. 이달부터 오픈랩 전용 웹페이지에서 참여 신청이 가능하며, 서울시설공단 누리집에서도 상세한 내용을 확인할 수 있다.

이와 별도로 공단은 각종 연구기관과 학계를 대상으로 새로운 협업모델을 개발 중이다. 복잡한 행정절차 등 보이지 않는 규제 때문에 넘기 어려운 민·관·학 협업문턱을 낮춰 AI 연구 분야별 맞춤형 협력 사업도 추진할 예정이다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “서울자동차전용도로, 서울월드컵경기장, 서울어린이대공원, 고척스카이돔, 지하도상가 등 24개 현장은 매일 수많은 시민이 이용하는 삶의 공간”이라며 “오픈랩을 통해 검증된 기술이 실제 서비스로 이어지고 그 성과가 시민의 안전과 편의 향상으로 직결될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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