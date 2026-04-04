대우건설, 원전 확대 대비 조직개편…‘글로벌인프라본부’ 신설

대우건설이 원자력 사업 확대에 대비해 조직 개편에 나섰다.

대우건설은 3일 글로벌 에너지 시장 변화에 대응하고 해외 원자력 사업 경쟁력을 강화하기 위해 ‘글로벌인프라본부’를 신설하는 조직개편을 단행했다고 밝혔다. 이번 개편으로 ‘기존 5본부 4단 5실 79팀 체제’도 ‘6본부 2단 5실 79팀’으로 재편된다.

대우건설. 연합뉴스 제공

대우건설은 기존 해외사업단과 원자력사업단을 통합·확대해 ‘글로벌인프라본부’를 신설했다. 신설된 글로벌인프라본부는 토목과 플랜트, 원자력 사업 관련 조직을 통합한 형태다. 현재 해외사업단을 이끌고 있는 한승 전무를 본부장으로 내정하면서 이 본부는 해외 인프라와 원전 사업을 총괄하는 역할을 맡는다.

대우건설은 글로벌 에너지 시장 불확실성이 커지면서 원자력의 중요성이 확대되는 가운데, 관련 사업 기회를 적극적으로 발굴하겠다는 취지도 전했다. 또 해외 네트워크를 보유한 인프라 부문과 원자력 사업 조직 간 시너지를 통해 경쟁력을 강화하고 신규 시장 개척에 속도를 낼 계획이다.

대우건설 관계자는 “글로벌 인프라 및 에너지 시장에서 경쟁력을 한층 강화하고 특히 원전 분야 사업 확대에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

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