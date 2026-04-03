김부겸 “박근혜 전 대통령 예방은 도리”…민주 대구시장 후보로 ‘金 만장일치 단수공천’

6·3 지방선거 대구시장에 출사표를 던진 김부겸 전 국무총리가 박근혜 전 대통령 예방 의사를 밝히며 보수층을 겨냥한 행보를 이어갔다. 대구 엑스코(EXCO) 전시장의 명칭을 ‘박정희 컨벤션센터’로 변경하는 방안 등도 거론하며 대구 민심 공략에 나선 모습이다. 더불어민주당은 김 전 총리를 대구시장 후보로 단수 공천하며 지원 사격에 나섰다.

'대구시장 도전' 당 공천 면접서 파이팅 외치는 김부겸. 연합뉴스

김 전 총리는 3일 서울 여의도 당사에서 열린 공천심사 면접에 들어가면서 “대구 지역에 있는 전직 원로와 전직 시장님들을 찾아뵈려고 한다”며 “박 전 대통령도 전직 국가 원로이시고 지역사회 어른이기 때문에 인사차 방문하는 것은 도리”라고 말했다.

그는 “그분을 여러 가지로 돕던 유영하 (국민의힘) 후보가 경선 과정에 계시니까 지금 그런 말씀을 드리는 것은 예의가 아닌 것 같다”며 “다 절차가 끝나고 나면 방문을 요청드릴 작정”이라고 말했다.

김 전 총리는 면접심사에서 “정부가 지금처럼 대구시에 떠맡길 것이 아니라, 이 지역의 균형 개발이라는 국가 정책 목표와 맞춰 여기에 대한 파격적 지원과 의지가 필요하다”며 “대구 경제 현안 중 하나가 이재명 대통령 후보 시절 약속한 소위 인공지능 대전환을 통한 대구 산업 업그레이드에 대한 비전과 정부 의지가 필요하다”고 강조했다.

면접 직후엔 취재진과 만나 “박정희컨벤션센터 (명칭) 아이디어는 12년 전 (대구시장) 후보 때 냈던 것”이라며 “이름 없는 전시관 앞에 대구 시민이 느끼는 산업화 주역의 이름 박정희 전 대통령을 걸면 어떨까”라고 했다. 그는 “대구시가 중심이 돼서 박정희공원도 조성됐다. 어떤 부분들이 시민들에게는 자부심이 되고 대구 시민을 통합시키는 데 도움이 될까 검토하고 있다”고 덧붙였다.

6·3 지방선거 대구시장에 출사표를 던진 김부겸 전 국무총리가 3일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 공천 심사 면접을 보고 있다. 연합뉴스

김 전 총리는 이날 “대구는 여전히 민심 자체가 크게 바뀌지 않았다”며 “선거 과정에서 필요하다면 내 목소리를 낼 수밖에 없다”고 말했다. 그러면서 “가끔 당 방향과 달라 충돌하는 부분도 있을 것”이라며 “그런 부분들에 대해서도 이해를 해달라”라고 했다. 대구 민심에 닿기 위해 전략적으로 ‘우클릭’ 노선을 취하는 데 당 지지층의 지지를 호소한 것으로 풀이된다.

민주당은 이날 김 전 국무총리를 6·3 지방선거 대구시장 후보로 ‘만장일치’ 단수 공천했다. 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부는 8일 대구에서 현장 최고위원회의를 열고 김 전 총리 힘 싣기에 나설 전망이다.

김이수 공천관리위원장은 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보자 면접을 마친 뒤 이 같은 심사 결과를 발표했다. 김 위원장은 “김 후보는 지역주의 극복에 끝없이 도전해온 민주당의 정체성을 상징하는 후보 중 하나”라며 “4선 국회의원의 경험과 행정안전부 장관 및 국무총리로서 쌓은 경륜은 대구광역시를 이끄는 데 부족함이 없다고 판단된다”고 말했다.

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