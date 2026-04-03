엄지원 "감남길 싱글인 이유는 부모님과 함께 살아서"

배우 엄지원이 김남길을 향해 부모님과 함께 살아서 아직도 싱글인 것 같다고 했다.

김남길은 2일 엄지원 유튜브 채널에 나와 연애와 결혼 관련 얘기를 했다.

제작진은 두 사람에게 "서로가 아직 싱글인 이유를 뭐라고 생각하느냐"고 물었다.

엄지원은 "난 안다. 일단 (김남길은) 부모님과 살고 있다"고 했다.

김남길이 "그게 무슨 상관이냐"고 하자 엄지원은 "부모님이랑 살면 여자가 데이트하기 부담된다"고 말했다.

김남길은 엄지원이 싱글인 이유에 대해서는 "좋아하고 하고 싶은 게 되게 많은 사람이다. 시간 잠깐 있는데도 새벽에 가서 스키 타고 이러는 애다. 재능이 많으니까 남자들이 부담스러워 한다"고 했다.

한편 김남길은 지난달 26일 노래 '너에게로 가고 있어'를 발표했다.

'너에게로 가고 있어'는 사랑하는 사람을 만나기 위해 달려가는 한 남자의 고백을 담은 곡으로, 밴드 사운드에 김남길의 청량하면서도 힘 있는 목소리를 담았다.

<뉴시스>

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