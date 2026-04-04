노량진 첫 분양 ‘라클라체자이드파인’ 개관…369가구 공급

GS건설과 SK에코플랜트가 서울 동작구 노량진 뉴타운에서 첫 분양에 나선다.

‘라클라체자이드파인’ 투시도. GS건설 제공

GS건설과 SK에코플랜트는 3일 노량진6재정비촉진구역 주택재개발 사업을 통해 공급하는 ‘라클라체자이드파인’의 견본주택을 개관하고 본격 분양에 들어간다고 밝혔다.

이 단지는 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 총 1499가구 규모로 조성된다. 이 가운데 전용면적 59~106㎡ 369가구가 일반분양 물량이다. 청약 일정은 4월 13일 특별공급을 시작으로 14일 1순위 해당지역, 15일 1순위 기타지역, 16일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 22일이며, 정당계약은 5월 4일부터 6일까지다.

단지는 지하철 1·9호선 노량진역과 7호선 장승배기역을 도보로 이용할 수 있다. 교육환경은 영화초, 영등포중·고등학교가 인접해 있고, 노량진 학원가와도 가깝다. 하나로마트를 비롯해 더현대서울, 타임스퀘어 등 대형 상업시설과 보라매병원, 여의도성모병원 등 의료시설이 가까이 있다.

남향 위주 배치와 4베이 판상형 설계(일부 제외)를 적용해 채광과 공간 활용도를 높였다. 타입별로 팬트리와 드레스룸 등 수납공간도 강화했으며, 스카이라운지·다목적체육관 등 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다. GS건설 관계자는 “노량진 뉴타운 첫 분양 단지로서 브랜드 경쟁력을 앞세워 상품 완성도를 높였다”며 “노량진 뉴타운 개발이 완료되면 서울의 새로운 주거 중심지로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

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