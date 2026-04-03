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한동훈 부산 보선 몸 푸나…부산발전법 두고 李대통령 비판

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"포풀리즘·후다닥 입법 아니고 재정부담 아닌 투자"
전재수 사퇴시한 못 박자 북구갑 경쟁 치열

국민의힘 한동훈 전 대표가 이재명 대통령이 부산 글로벌허브 도시 특별법을 '의원 입법의 포퓰리즘적 사례'로 지목한 것을 정면 비판했다.

한 전 대표는 3일 페이스북에 '이재명 대통령, 부산 발전에 쓰는 돈이 그렇게 아깝습니까'라는 제목의 글을 올렸다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 지난 3월 7일 부산 북구 구포시장에서 소란이 일어나자 관계자에게 손짓을 하고 있다.
국민의힘 한동훈 전 대표가 지난 3월 7일 부산 북구 구포시장에서 소란이 일어나자 관계자에게 손짓을 하고 있다.

그는 "부산 글로벌허브 도시 특별법을 이재명 대통령이 멈춰 세웠는데, 왜 그러는지 그럴듯한 논리도 없다"며 "이 대통령은 '포퓰리즘'이고, '후다닥 입법'이고, '재정 부담' 커서 안 된다고 한다"고 썼다.

이어 "포퓰리즘이라는데 아니다"라며 "말에 자격을 너무 따질 필요는 없지만, 대한민국 역대급 포퓰리스트인 이 대통령은 이런 말 할 자격이 없다"고 했다.

또 "특별법은 2024년 발의됐고, 제가 국민의힘 비상대책위원장, 당 대표로서 반드시 통과시켜야 한다고 했던 법이며, 최근 민주당도 신속 처리를 약속했다"며 "이 정도로 충분히 검토되고, 여야 모두의 공감을 받은 지역 법안은 없었기 때문에 '후다닥 입법'도 아니다"라고 주장했다.

한 전 대표는 "호남 통합을 위해 쓰는 20조는 재정투자고, 부산 발전에 쓰는 돈은 재정 부담입니까. 부산에 대한 투자도 '재정 부담'이 아니라 '재정 투자'"라며 "부산 시민을 위해 재정 투입을 하는 것이 왜 잘못된 것입니까"라고 따져 물었다.

그러면서 "민주당 전재수 의원은 '정부가 부담을 지지 않는 범위로 수정해 합의했다'고 생색냈는데, 부산에는 그 정도도 아깝다는 겁니까"라며 "부산 발전에 쓰는 돈이 그렇게 아까우면 민주당은 부산시장 무공천 하십시오"라고 쏘아붙였다.

지역 정가에서는 한 전 대표 이같은 발언이 지방선거와 함께 치러질 개연성이 높아진 부산 북갑 국회의원 보궐선거를 염두에 둔 포석 아닌가 하는 분석이 나온다.

부산 유일 민주당 국회의원인 전 의원은 2일 부산시장 출마 선언을 하면서 "오는 30일 전 의원직을 사퇴해 지방선거에서 북갑 지역구 보궐선거가 함께 치러지게 하겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 전재수 의원이 지난 2일 부산 동구 해양수산부 청사에서 부산시장 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 전재수 의원이 지난 2일 부산 동구 해양수산부 청사에서 부산시장 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스

보궐선거가 유력하지만 대결 구도는 안갯속이다.

한 전 대표와 조국혁신당 조국 대표 등 전국적 지명도를 갖춘 거물급 인사부터 지역 기반이 탄탄한 인물까지 다양한 하마평이 나오지만, 변수가 많아 여야 정당들의 공천 셈법이 복잡해지는 모양새다.

여권에서는 하정우 대통령비서실 AI 미래기획 수석비서관과 김두관 전 경남지사, 정명희 전 북구청장, 노기섭 전 부산시의원 등이 거론된다.

국민의힘에선 박민식 전 의원이 뛰고 있다.

그러나 북갑 당협위원장인 서병수 전 의원은 "북구청장 후보로 나선 이혜영 변호사를 보선에 공천하는 것을 염두에 두고 있지만, 중앙 행정 경험이 많은 고위 공직자 출신 인사와도 접촉하고 있다"며 선을 그었다.

지역 정가에서는 한 전 대표와 조 대표가 부산 북갑 보선에 나선다고 해도 국민의힘과 민주당에서 후보를 내지 않을 수 없기 때문에 두 정치인의 부산 보선 출마에 적잖은 걸림돌이 있는 것으로 보는 시각이 우세하다.

<연합>


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