'장기연애' 김원훈·엄지윤, 결혼식 하루 만에 파경

코미디언 김원훈과 엄지윤이 가상 결혼 하루 만에 이혼했다.

엄지윤은 2일 소셜미디어를 통해 “웃음이 안 나는 결혼식”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

코미디언 김원훈과 엄지윤이 가상 결혼 하루 만에 이혼했다. 뉴시스, 인스타그램 캡처

사진에는 지난 1일 진행된 엄지윤과 김원훈의 가상 결혼식 현장 사진이 담겨있다.

김원훈과 엄지윤은 각각 턱시도와 드레스를 차려 입고 환하게 미소를 지었다. 다만 해당 게시글의 배경 음악으로 가수 존박의 '이혼'을 삽입해 웃음을 자아냈다.

두 사람의 결혼식에 축가를 부른 가수 폴킴은 2일 자신의 계정에 "결혼 축하해"라고 글을 올렸다. 김원훈이 해당 글의 댓글로 "형 축가해주신 거 너무 감사한데 오늘 이혼했다"고 댓글을 달았다. 이에 폴킴은 다시 "???"라는 댓글을 달라 놀란 반응을 덧붙였다.

김원훈과 엄지윤은 유튜브 채널 ‘숏박스’의 인기 시리즈 ‘장기연애’ 시리즈를 통해 15년 차 커플 설정으로 호흡을 맞춰왔다. 이번 결혼식은 시리즈의 마무리를 장식하는 이벤트 차원에서 기획됐다.

1일 서울 강남구 청담동의 한 웨딩홀에서 열린 결혼식에는 약 150명의 구독자가 하객으로 참석했다. 사회는 이수근이 맡았고, 폴킴, 정승환, 헤이즈가 축가를 불렀다. 또한 유재석, 신동엽, 그룹 '르세라핌' 등이 축하 영상을 보냈다.

한편, 김원훈은 지난 2022년 비연예인과 실제 결혼한 바 있다. 엄지윤은 미혼이다.

<뉴시스>

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