아동권리보장원, 디딤씨앗통장 캠페인으로 약 480만원 조성…신규 캐릭터 제작

아동권리보장원은 올해 2월부터 지난달까지 임직원 후원 참여 캠페인을 통해 아동 자립 지원 기반을 확대하고, 아동 자산 형성 지원사업인 ‘디담씨앗통장’의 브랜드 정체성(BI·Brand Identity) 개편과 신규 캐릭터 제작을 마무리했다고 4일 밝혔다.

디딤씨앗통장은 보호대상 아동 및 취약계층 아동이 일정 금액을 저축하면, 정부가 1대 2 비율 매칭(월 10만원 내) 지원을 통해 아동의 자산 형성을 돕는 사업이다. 이번 BI 개편은 디딤씨앗통장 사업의 취지를 친근하고 명확하게 전달하기 위해 추진됐다.

아동권리보장원은 아동의 성장과 자립을 상징하는 신규 캐릭터 ‘디디미’를 개발했다. 향후 디딤씨앗통장 홍보 및 금융·경제 교육 콘텐츠 제작에 적극 활용할 계획이다.

신규 캐릭터 개발과 후원은 아동권리보장원 임직원이 직접 나섰다. 선호도 투표를 통해 디자인 개발에 참여하고, 전체 직원의 50% 이상의 임직원이 후원 참여 캠페인에 참여해 약 480만원을 모금했다.

정익중 아동권리보장원장은 “이번 BI 개편과 캠페인은 기관 구성원들이 아동의 자립을 한마음으로 응원하고 나눔을 실천하는 계기가 되었다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 디딤씨앗통장이 아동의 미래를 준비하는 든든한 디딤돌이 될 수 있도록 지원 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

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