2세에 올인 김지민 "김준호 병원 어떻게든 따라와"

코미디언 김지민이 남편 김준호에 대한 애정을 드러냈다.

4일 오전 방송하는 SBS Plus '이호선의 사이다' 14회에서는 '폭탄 주의보! 트러블 메이커'를 주제로, 주변 사람들을 위태롭게 하는 인간 군상을 파헤친다.

'이호선의 사이다'. 뉴시스, SBS Plus 제공

이날 이호선은 과거 가부장적인 남편들과 다른 요즘 남편들을 칭찬하며 "아내가 임신했을 때 혹시라도 몸이 불편할까 봐 같이 불편함을 겪을 방법을 찾더라. 정말 감동이다"라고 말한다.

이에 김지민은 "준호 오빠도 그렇다"고 말하며 “지금 임신하기 전이고 준비 중인데, 혼자 병원에 가도 되는데 어떻게든 따라오려고 한다"고 애정을 드러낸다.

이어 "남자들끼리 골프 전날 취소는 절대 안 되는 거 아니냐. 그런데 골프를 취소하더라"고 덧붙인다.

이호선이 "준호씨가 되게 살뜰하다. 이제 친구들을 버릴 생각인가 보다"고 놀라워하자, 김지민은 "친구들도 진짜 하나도 안 만나고 나랑만 데이트한다"고 한다.

김지민은 현재 2세 준비를 위해 시험관 시술을 받고 있다.

<뉴시스>

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