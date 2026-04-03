같이 샀는데 왜 나만?…8000만원 벌어진 집값, 이유는 따로 있었다

같이 샀는데 왜 나만 떨어졌을까. 이런 질문이 나오는 이유는 분명해졌다. 같은 시기 매수라도 결과는 완전히 갈렸고, 많게는 8000만원 가까운 격차로 벌어졌다.

2021년 고점 이후 같은 신도시 안에서도 가격 회복 속도 격차가 벌어지고 있다. 게티이미지.

3일 부동산R114에 따르면 수도권 2기 신도시 아파트 가구당 평균 매매가격은 8억7647만원(2월 기준)으로, 2021년 고점(9억6058만원) 대비 약 9% 하락했다.

가구당 평균 약 8400만원이 빠진 수준이다. 단순 평균이 아니라, 실제 체감 손실로 이어지는 규모다. 같은 시기 매수자라도 결과가 갈린 이유다.

같은 시기 국토교통부 집계 기준 2026년 1월 전국 아파트 매매거래량은 4만8877건으로 반등했지만, 가격은 지역별로 회복 속도가 갈리는 흐름이 뚜렷하다. 오르는 곳만 오르고, 나머지는 멈춘 시장이다.

같은 시기 매수자라도 입지에 따라 수익률이 완전히 갈리는 구조로 바뀌었다. 그 결과는 이미 현실에서 드러나고 있다. 어떤 단지는 고점을 회복했지만, 어떤 집은 여전히 하락 구간에 머물러 있다. 같은 시기 매수자 간 수익률 격차는 수천만원에서 1억원 이상까지 벌어졌다.

◆다 같이 올랐던 시기, 착시였던 ‘동반 상승’

2기 신도시는 참여정부 시절 수도권 주택 공급 확대를 위해 조성된 대규모 주거지다. 판교·동탄·광교·위례·김포·파주·양주 등이 대표적이다.

2020~2021년 상승기에는 입지를 가리지 않고 가격이 뛰었다. 특히 양주신도시는 2020년 3억4429만원에서 2021년 5억9456만원으로 오르며 72.7% 상승했다. 주요 신도시 가운데 가장 높은 상승률이다.

다른 신도시 역시 10~20%대 상승률을 기록했다. 외곽 지역까지 ‘저평가 해소’ 기대감이 확산되며 사실상 전 지역이 함께 오르는 흐름이 나타났다.

◆많이 올랐던 곳일수록 조정도 컸다

상승장이 끝난 뒤 시장은 전혀 다른 모습을 보였다. 상승률 1위를 기록했던 양주는 조정 국면에서 가장 큰 낙폭을 겪고 있다.

2026년 2월 기준 양주신도시 평균 매매가격은 약 4억3795만원 수준이다. 2021년 약 5억9456만원과 비교하면 1억5000만원 이상 낮다. 상승기 수익을 대부분 반납한 셈이다.

파주와 김포 등 다른 외곽 신도시 역시 상황은 비슷하다. 고점을 회복하려면 여전히 1억원 안팎의 추가 상승이 필요한 상태다.

◆집값 가른 건 ‘신도시 이름’ 아닌 ‘출퇴근 거리’

판교와 위례는 전혀 다른 흐름을 보인다. 판교는 2021년 대비 약 1억7000만원 상승했고, 위례 역시 8000만원가량 오른 수준을 유지하고 있다. 일부 핵심 지역은 이미 회복 흐름에 진입한 모습이다.

이 차이를 만든 핵심 변수는 직주근접이다. 결국 ‘서울까지 몇 분이냐’가 가격을 가르는 기준이 됐다. 판교는 IT 기업이 밀집한 대표적인 자족형 도시로 일자리 수요가 꾸준히 유지된다. 위례 역시 강남 접근성이 뛰어나고 생활 인프라가 빠르게 구축되며 실수요가 받쳐주는 구조다.

반면 외곽 신도시는 일자리와 생활 인프라 의존도가 외부에 있는 경우가 많다. 금리 상승과 거래 감소 국면에서 수요가 먼저 빠지면서 가격 회복 속도도 늦어졌다.

현장 분위기도 이를 반영한다. 한 공인중개업소 관계자는 “이제는 신도시 이름보다 출퇴근 시간이 더 중요해졌다”며 “교통과 일자리 접근성이 확보된 지역만 거래가 살아난다”고 말했다.

◆같은 신도시, 다른 결과…이미 벌어진 격차

신도시 내부 순위도 재편되는 모습이다. 과거 ‘판교→광교→위례’ 흐름이었던 가격 체계는 최근 ‘판교→위례→광교’로 바뀌고 있다. 시장의 기준 자체가 달라지고 있다는 신호다.

단순한 신축 여부보다 직주근접성과 생활권이 더 중요한 평가 기준으로 자리 잡았다.

직주근접성과 교통 접근성이 집값 방향을 가르는 핵심 변수로 떠올랐다. 게티이미지

결국 현재 시장의 핵심은 ‘동반 상승’이 아닌 ‘선별 회복’이다. 같은 시기 매수라도 입지에 따라 수익률이 갈리는 구조로 바뀌었다.

퇴근 시간, 판교역으로 쏟아지는 인파와 외곽행 광역버스를 기다리는 긴 줄. 이 장면이 지금의 시장을 그대로 보여준다. 출퇴근 30분의 차이가 결국 수천만원에서 1억원에 이르는 격차로 돌아왔다. 이제 집값은 ‘얼마에 샀느냐’보다 ‘어디서 출퇴근하느냐’가 더 크게 좌우하는 시장이 됐다.

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