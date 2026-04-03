150여 년 전 샴페인에 도전장 내민 ‘까바의 어머니’ 코도르뉴 [최현태 기자의 와인홀릭]

스페인 와인 산지 페네데스를 가다①

스페인 전통방식 스파클링 와인은 ‘까바’

샴페인과 같은 2차 병발효·숙성 거쳐

코도르뉴, 1872년 최초로 까바 선보여

페네데스, 전체 까바 90% 이상 생산

바르셀로나 인근 산 사두르니 다노이아

생산자 대거 몰려 ‘까바의 수도’로 불려

라벤토스 코도르뉴 전경. 최현태 기자

지중해의 짭조름한 바다 내음이 코끝을 간지럽히는 레스토랑 야외 테라스에 앉습니다. 나른한 봄 햇살이 쏟아지는 테이블 위에 오른 메뉴는 김이 모락모락 피어오르는 해산물 빠에야(Paella). 갓 구워낸 큼직한 통새우를 올렸고, 올리브 오일에 달달 볶아 소금을 툭 뿌린 초록빛 고추 파드론(Padrón)까지 곁들여 식욕을 자극합니다. 참지 못하고 한 수저 푹 떠서 입에 밀어 넣습니다. 곁들인 와인은 차갑게 칠링한 스파클링 와인. 입안에서 섬세하게 터지는 황금빛 버블과 청사과·감귤의 상큼한 과일 향은 빠에야의 풍미를 우아하게 감싸 안으며 황홀한 마리아주를 완성합니다. 스페인 대표 스파클링 와인 ‘까바(Cava)의 수도’ 산 사두르니 다노이아(Sant Sadurní d'Anoia) 역에 내리자 미식을 완성하는 까바의 향기가 비강으로 마구 파고듭니다.

세계일보 여행면. 편집=김소연 기자

세계일보 여행면. 편집=김소연 기자

◆빠에야와 궁극의 마리아주, 까바

스페인에서 일요일 점심은 온 가족이 모이는 시간입니다. 이때 주로 커다란 팬에 담긴 빠에야를 식탁 한가운데 두고 둘러앉아 식사합니다. 우리나라 김치찌개나 된장찌개처럼 가정마다 고유의 레시피가 있어 ‘엄마의 손맛’이 저마다 다릅니다. 특히 ‘소카랏(Socarrat)’에 담긴 진심은 대단합니다. 한국인들이 돌솥비빔밥의 누룽를 좋아하듯, 스페인 사람들도 빠에야 바닥에 얇게 눌어붙은 누룽지 소카랏을 가장 귀하게 여깁니다. 레스토랑에선 이를 얼마나 완벽하게 만들어내느냐가 셰프의 솜씨를 가릅니다. 파에야는 발렌시아(Valencia) 지역에서 유래했지만 지금은 스페인 전역에서 즐깁니다. 특히 바르셀로나(Barcelona)를 포함한 카탈루냐(Catalonia) 해안 지역에서는 새우나 홍합 등 풍부한 해산물을 얹은 빠에야가 유명합니다.

해산물 파에야. 최현태 기자

파드론 고추. 최현태 기자

바르셀로나 레스토랑에선 빠에야에 스페인 까바를 곁들여 먹는 모습을 흔하게 볼 수 있습니다. 카탈루냐의 바르셀로나 주와 타라고나(Tarragona) 주에 걸쳐 있는 페네데스(Penedès)가 바로 까바의 90% 이상을 생산하는 ‘까바의 고향’이기 때문입니다. 까바는 프랑스 샴페인과 동일한 방식으로 만듭니다. 1차 스틸 탱크에서 숙성한 뒤 병에 옮겨 효모 앙금과 함께 2차 발효 및 숙성을 거치면서 버블이 작고 섬세하게 바뀌며 와인에 빵의 풍미 같은 복합미가 녹아듭니다. 하지만 품종이 전혀 다르기 때문에 스타일도 크게 차이 납니다. 샴페인은 주로 샤르도네, 피노 누아, 피노 뮈니에로 만들고, 까바는 토착 품종인 마카베우(Macabeo), 샤렐로(Xarel·lo), 파레야다(Parellada)로 빚습니다.

스페인 와인 산지. 스페인와인협회

카탈루냐 4개 주.

까바 와인 생산지.

마카베우는 사과, 배, 은은한 꽃향을 담당합니다. 샤렐로는 구조감·바디감·허브·미네랄·깊이감을 구현합니다. 파레야다는 생기발랄한 높은 산도·섬세함·플로럴을 부여합니다.

물론 샴페인과 같은 품종으로 빚는 까바도 있지만, 토착 품종으로 만든 까바 생산량이 압도적입니다. 샴페인이 오랜 병 숙성을 통한 볼륨감과 묵직한 복합미에 중점을 둔다면, 까바는 생기발랄한 산도와 방금 짜낸 듯한 신선한 과일 향이 매력적이라 가볍게 즐기기 좋습니다. 덕분에 매콤한 아시아 푸드와도 매칭이 아주 좋고, 병 숙성 기간이 샴페인보다 짧아 가성비도 뛰어납니다.

코도르뉴 전경. 최현태 기자

코도르뉴 살라 푸이그. 최현태 기자

◆‘카탈루냐 모더니즘의 보석’ 코도르뉴

알트 페네데스(Alt Penedès)의 산 사두르니 다노이아 마을을 중심으로 80개가 넘는 까바 생산자들이 몰려 있습니다. 이곳을 ‘까바의 수도’라 부르는 이유입니다. 바르셀로나 카탈루냐 광장 기차역에서 통근열차 R4를 타고 산 사두르니 다노이아 역에서 내려 택시로 10분을 이동하면 한눈에도 고풍스럽고 지붕의 아치형 건축미가 빼어난 와이너리 라벤토스 코도르뉴(Raventós Codorníu)에 닿습니다. 1551년에 설립됐으니 올해로 475년의 유구한 역사를 지녔습니다. 리셉션 데스크가 있는 입구의 화려한 건물 살라 푸이그(Sala Puig)로 들어서자 외관 지붕과 비슷한 포물선 모양의 아치 인테리어가 눈길을 사로잡습니다.

코도르뉴 와인 양조 자료 사진. 홈페이지

코도르뉴 살라 푸이그. 최현태 기자

코도르뉴 살라 푸이그 내부. 최현태 기자

코도르뉴는 단순한 와이너리가 아니라 카탈루냐 모더니즘 건축과 까바의 역사가 모두 응축된 공간입니다. ‘와인의 대성당(Cathedral of Cava)’으로 불리는 살라 푸이그를 포함해 전체 와이너리 건물을 당대의 유명한 건축가 호셉 푸이그 이 카다팔크(Josep Puig i Cadafalch)가 설계했기 때문입니다. 그는 사그라다 파밀리아 성당을 설계한 안토니 가우디(Antoni Gaudí)와 동시대에 경쟁했던 3대 거장중의 한명입니다. 바르셀로나 그라시아(Gràcia) 거리에 있는 가우디 작품 ‘까사 바트요(Casa Batlló)’ 바로 왼쪽에 붙어 있는 화려한 세라믹 장식과 계단 모양 지붕이 돋보이는 건물 ‘까사 아마트예르(Casa Amatller)’가 바로 푸이그가 바로 작품입니다.

까사 아마트리에(왼쪽)와 까사 바트요. 최현태 기자

재미있는 얘기가 전해집니다. 당대 재력가들이 경쟁적으로 더 화려한 집을 지으려 했는데, 호셉 푸이그는 초콜릿 재벌 아마트리에를 위해 네덜란드풍 고딕 양식으로 거리의 시선을 먼저 선점합니다. 조금 떨어진 곳에 루이스 도메네크 이 몬타네르(Lluís Domènech i Montaner)가 지은 카사 레오 모레라(Casa Lleó Morera)는 섬세한 조각과 우아한 곡선으로 시민들의 찬사를 한몸에 받게 됩니다. 그러자 질투심에 휩싸인 섬유 재벌 조셉 바트요(Josep Batlló)가 “옆집보다 더 화려하게 만들어 달라”고 요청, 가우디는 마치 살아서 꿈틀대는 기괴하고도 아름다운 유기체 같은 파격적인 리모델링으로 ‘뼈의 집’으로 불리는 카사 바트요를 완성합니다. 고딕, 로마네스크, 모더니즘 양식을 융합한 건축물을 주로 설계한 푸이그는 카탈루냐 연합정부의 수장을 지냈고, 카탈루냐 문화유산을 수호하는 데 힘쓴 인물입니다. 그가 설계한 코도르뉴 건물은 ‘카탈루냐 모더니즘의 보석’으로 평가받아 1976년 국가 역사·예술 기념물로 지정됩니다.

코도르뉴 수출 매니저 미겔 플로우. 최현태 기자

코도르뉴 지하 셀러. 최현태 기자

꼬마열차 투어.

◆까바의 어머니

1551년에 설립돼 470년을 훌쩍 넘는 역사를 자랑하는 코도르뉴는 1872년부터 스페인 최초로 전통 방식 스파클링 와인 까바를 생산해 ‘까바의 어머니’로 불립니다. ‘까바(Cava)’라는 이름 자체가 코도르뉴가 와인을 숙성하던 지하 셀러 까바(Cava)에서 시작됐습니다.

잘 생긴 수출 매니저 미겔 플로우(Miguel Flow)가 반갑게 맞이합니다. 코도르뉴 와인은 롯데주류를 통해 한국에 수입됩니다. 그를 따라 지하 셀러 탐험에 나섭니다. 스페인은 물론 세계에서 가장 긴 셀러로, 지하 4층 총 길이 30km에 달해 꼬마 열차를 타고 둘러봐야합니다. 복잡하게 얽힌 미로 같은 셀러마다 맛있게 익어가는 까바가 가득 차 있습니다. 플로우는 “무려 1억 병이 넘는 까바를 저장할 수 있는 방대한 규모”라고 설명합니다. 병을 조금씩 돌리고 기울여 효모 앙금을 병목으로 모으는 흐뮈아주(Remuage)를 진행하는 나무 선반 퓌피트르(Pupitre)도 보입니다. 가이드는 여행자들에게 직접 스파클링 와인을 돌리는 리들링 과정을 시연하며 스파클링 와인 양조 과정을 자세하게 설명합니다.

리들링 시범. 최현태 기자

안나 코도르뉴 흉상. 최현태 기자

토레 코도르뉴. 최현태 기자

셀러를 투어하다 보면 안나 코도르뉴(Anna Codorníu) 흉상도 만납니다. 1659년 코도르뉴 가문의 마지막 후손 안나와 포도 재배자 미켈 라벤토스(Miquel Raventós)가 결혼하면서 현재 와인 그룹 이름인 ‘라벤토스 코도르뉴’가 탄생했습니다. 이후 코도르뉴는 본격적으로 와인을 생산하면서 스페인의 가장 중요한 와이너리로 떠오릅니다. 특히 미켈 라벤토스의 후손인 호세 마리아 라벤토스 이 블랑(Josep Maria Raventós i Blanc)이 1872년 까바를 최초로 선보입니다. 현재 코도르뉴 포도밭은 약 3000ha로 유럽 최대 규모입니다. 아름다운 정원을 품은 토레 코도르뉴(Torre Codorníu)도 푸이그의 작품으로, 1906년 주거용으로 만들었습니다. 옛 저택의 도서관을 활용한 레스토랑 ‘라 토레 코도르뉴’에서는 제철 식재료를 활용한 창작 요리와 코도르뉴 까바를 즐길 수 있습니다.

까바의 역사를 만나는 박물관도 잘 꾸며져 있습니다. 초기 까바를 생산하던 옛 양조장 공간을 개조해서 만든 박물관에는 대형 포도 압착기, 흙으로 빚은 숙성 용기 암포라(Amphora) 등이 전시돼 스페인 최초로 까바를 생산하기 까지의 과정을 자세하게 살펴 볼 수 있습니다.

와인박물관. 최현태 기자

와인박물관 대형 포도 압착기. 최현태 기자

와인박물관 암포라. 최현태 기자

◆다양한 까바 생산

코도르뉴는 1872년 최초의 까바 방식을 계승한 전통적인 라인 클래식 앤 오리지널(Classics & Originals), 전 세계적으로 가장 유명한 코도르뉴의 대표 아이콘 시리즈 안나 드 코도르뉴(Anna de Codorníu), 장기 숙성과 프리미엄 가치를 지향하는 고가 라인 아르스 콜렉타 앤 프레스티지(Ars Collecta & Prestige) 등을 생산합니다. 코도르뉴는 기본 9개월 숙성하는 까바부터 18개월, 30개월에서 최대 36개월 숙성하는 까바도 생산합니다.

코도르뉴 까바. 최현태 기자

안나 드 코도르뉴 블랑 드 블랑. 최현태 기자

▶안나 드 코도르뉴 블랑 드 블랑

코도르뉴의 가장 널리 알려진 까바는 순백의 레이블이 돋보이는 ‘안나(Anna)’입니다. 1984년 스페인 최초로 샤르도네를 주 품종으로 만든 까바로 안나에게 헌정하는 와인입니다. 연간 5000만병이 팔려 2025년 기준 스페인 스파클링 와인 시장의 30%를 점유하고 있으며, 한국에서도 대형마트에서 3만 원대에 구할 수 있습니다. 레몬, 라임 자몽의 상큼한 시트러스향으로 시작해 사과, 배, 복숭아에 이어 파인애플 등 열대과일이 더해지고 토스트, 브리오슈, 아몬드 풍미가 조화롭게 어우러집니다. 석화, 가리비 관자 구이, 랍스터 테일, 연어 타르타르, 레몬 즙을 살짝 곁들인 흰 살 생선회나 초밥, 버섯 크림 리조또, 까르보나라, 트러플 파스타, 구운 치키과 잘 어울립니다. 샤르도네 70%, 파레야다 15%, 샤렐로·마카베우 15%. 최소 15개월 이상 효모앙금 숙성. 잔당 11g/L

코도르뉴 클래식 브뤼 오가닉. 최현태 기자

▶코도르뉴 클래식 브뤼 오가닉(Classic Brut Organic)

1872년 최초의 까바 생산 방식을 충실히 따르면서 유기농 포도만 사용한 순수한 느낌의 까바입니다. 신선한 레몬, 노란 사과, 멜론의 향으로 시작해 시간이 지나면 무화과, 견과류, 허브, 배가 더해집니다. 생동감 넘치는 산도와 부드러운 질감이 돋보이며 사과와 토스트의 풍미가 긴 여운을 남깁니다. 견과류, 신선한 샐러드, 타파스, 해산물 요리 및 강하지 않은 소스의 한식과 잘 어울립니다. 마카베오, 자렐로, 빠레야다. 알코올 잔당 약 9~10g/L. 최소 9개월 병숙성.

코도르뉴 셀렉션 파밀리아 라벤토스 오가닉 브뤼. 최현태 기자

▶코도르뉴 셀렉션 파밀리아 라벤토스 오가닉 브뤼(Selección Familia Raventós Organic Brut)

라벤토스 가문이 사적으로 즐기기 위해 만들던 특별한 셀렉션에서 유래한 까바입니다. 전통적인 품종에 샤도네이를 더해 현대적인 감각과 우아함을 동시에 갖췄습니다. 파인애플, 복숭아 같은 핵과류와 열대 과일의 향이 강렬하게 피어오릅니다. 여기에 전통 품종 특유의 시트러스, 사과 향이 더해지며 장기 숙성에서 오는 견과류, 꿀, 구운 빵의 복합적인 풍미가 돋보입니다. 질감이 매우 크리미하고 바디감이 좋습니다. 신선한 산도와 과실미가 균형을 이루며, 끝맛이 깔끔하고 길게 이어집니다. 굴, 연어, 캐비아, 구운 치킨과 잘 어우러집니다. 샤도네이 50%, 샤렐로, 마카베우, 빠레야다. 최소 15개월 이상 병 숙성.

코도르뉴 그란 플러스 울트라 샤르도네 브뤼 나뚜르. 최현태 기자

▶코도르뉴 그란 플러스 울트라(Gran Plus Ultra) 샤르도네 브뤼 나뚜르

스페인 최초 샤도네이 100% 까바로, 당도를 결정하는 최종 도사주 과정에서 당을 추가하지 않아 잔당이 거의 없습니다. 그럼에도 잘 익은 과일 덕분해 달콤한 풍미와 복합적인 아로마를 자랑합니다. 복숭아, 체리, 사과 같은 봄 느낌 과일로 시작해 온도가 오르면 파인애플의 열대 과일 향이 더해지며 2차 숙성에서 얻는 브리오슈, 구운 견과류, 토스트의 힌트가 우아하게 어우러집니다. 입에서는 샤도네이 특유의 크리미하고 풍부한 질감이 느껴집니다. 산뜻하고 드라이하며, 균형 잡힌 구조감과 함께 긴 여운을 남깁니다. 최소 15~18개월 이상 병 숙성. 일부 오크통 발효로 복합미를 끌어 올렸습니다. 훈제 생선, 굴, 조개류 및 해산물 샐러드, 리조또, 오리 가슴살과 잘 어울립니다.

코도르뉴 그란 플러스 울트라 피노누아. 최현태 기자

▶코도르뉴 그란 플러스 울트라(Gran Plus Ultra) 피노누아

스페인에서 최초로 100% 피노 누아 품종으로 만든 로제 까바입니다. 라즈베리, 블랙베리, 딸기 등 붉은 과일의 강렬한 향이 주를 이룹니다. 여기에 신선함을 더해주는 가벼운 시트러스 아로마와 꽃향기, 약간의 프랄린이나 구운 견과류 향이 어우러집니다. 입에서는 효모앙금 숙성을 통해 완성된 크리미한 질감과 부드러운 버블이 조화를 이룹니다. 신선한 산도가 중심을 잘 잡아 생동감 있고 긴 여운을 남깁니다. 잔당 6~10g/L. 최소 12개월 이상 병 숙성. 연어, 참치 타르타르, 사시미, 초밥 등 기름진 생물 생선과 잘 어울립니다. 해산물 리조또나 파스타, 과일 타르트나 초콜릿 기반의 디저트와도 매칭이 좋습니다.

코도르뉴 아르스 콜렉타 그란 리제르바 로제. 최현태 기자

▶코도르뉴 아르스 콜렉타 그란 리제르바 로제(Ars Collecta Grand Reserva Rose)

코도르뉴의 하이엔드 라인인 ‘Ars Collecta’ 시리즈 중 하나로, 지중해성 기후와 대륙성 기후의 포도를 블렌딩하여 복합미를 극대화한 프리미엄 로제 까바입니다. 라즈베리, 블랙베리, 딸기 같은 붉은 과일의 신선한 향이 지배적입니다. 숙성 과정을 통해 얻어진 엘더플라워와 가벼운 토스트, 오븐에서 막 구운 빵의 고소한 풍미가 층층이 느껴집니다. 입에서는 피노 누아 특유의 구조감과 샤도네이의 우아함이 조화를 이룹니다. 피노누아, 샤르도네, 샤렐로. 최소 35개월 이상 병 숙성. 서로 다른 기후 조건에서 자란 포도를 세심하게 블렌딩하여 복합미를 구현합니다. 훈제 연어, 참치 뱃살, 랍스터, 송아지 고기, 풍미가 강한 에피타이저와 완벽하게 어울립니다.

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

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