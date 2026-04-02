'컷오프→결선 직행' 김영환 "공정한 경선 통해 후보되겠다"

국민의힘 공천관리위원회가 충북도지사 경선을 원점에서 다시 시작하기로 하면서 구사일생한 김영환 지사는 즉각 환영의 뜻을 밝혔다.



김 지사는 2일 공관위 발표 직후 도청 대변인실을 통해 "어려운 여건 속에서 올바른 결정을 내려준 공관위와 당에 진심으로 감사드린다"고 전했다.

김영환 충북지사. 뉴시스

이어 "공정한 경선을 통해 후보가 돼 본선에서 승리하고 당을 위해 기여하겠다"며 "그동안 격려해 주신 도민 여러분께도 감사드린다"고 덧붙였다.



앞서 박덕흠 국민의힘 공관위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 "충북도지사는 최초 등록 시점으로 돌아가 (현역 도지사를 제외한) 후보자 전원을 대상으로 예비경선을 실시하고, 이를 통과한 후보가 현역 도지사와 일대일 경선을 치르는 방식으로 진행하겠다"고 말했다.



법원으로부터 컷오프 취소 처분을 받은 김 지사가 천신만고 끝에 충북지사 후보가 될 기회를 얻게 된 것이다.



이에 따라 국민의힘 충북지사 경선은 최초 공천을 신청했던 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장이 예비경선을 치른 뒤 승자가 김 지사와 본경선을 치르는 구도로 정리됐다.



김 지사의 컷오프 후 추가 신청을 통해 경선에 합류했던 김수민 전 국회의원은 이미 후보에서 사퇴해 경선에서 배제된다고 게 공관위의 설명이다.



공관위의 이 같은 수습에도 최초 공천 신청자들이 모두 경선에 복귀할지는 미지수다.



현역 컷오프와 후보 내정설 등 공천 내홍 속에 예비후보직을 사퇴한 조길형 전 시장은 이날 연합뉴스와의 통화에서 "(경선) 불참 의사에 변함이 없다"고 잘라 말했다.



같은 이유로 경선 불참을 선언했던 윤희근 전 청장은 유보적인 입장을 취했다.



그는 "조 전 시장이 복귀한다면 저는 용퇴할 생각이다. 반대의 경우라면 지원을 요구하고 경선에 참여하겠다"며 "이른 시일 내 조 전 시장과 직접 만나 향후 거취를 논의해보겠다"고 전했다.



윤 전 고검장은 "경선 절차가 정상화된 것은 늦게라도 다행이지만, 정당의 업무가 자율적으로 처리되지 못하고 법원 판결에 의해서 시정돼 너무 안타깝다"면서 "그동안 해왔던 것처럼 후속 경선 절차에도 충실히 임하겠다"고 말했다.



국민의힘 공관위는 충북지사 경선 관련 세부 일정이 추후 확정되면 즉시 공고할 방침이다.



국민의힘 공관위는 이날 청주시장 경선도 충북지사와 마찬가지로 한국시리즈 방식으로 치르기로 했다.



그러면서 이범석 현 청주시장이 컷오프에 불복해 제기한 재심 청구도 받아들이기로 의결했다.



기사회생으로 재선 도전길이 열린 이 시장은 "공관위와 당의 책임 있는 결단에 감사하고, 엄중한 마음으로 경선에 임하겠다"며 "시민들이 보내준 응원과 신뢰를 무겁게 받들면서 더 큰 책임감을 안고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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