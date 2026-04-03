“여보 몫까지 더 사랑하고 잘 키울게”…30대 다둥이 아빠, 7명에 새 삶 선물하고 하늘로

어린 자녀 셋을 둔 30대 다둥이 아빠가 뇌사 장기기증으로 7명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.

2일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 20일 인제대 일산백병원에서 김겸(38)씨가 심장과 폐, 간, 양쪽 신장·안구를 기증하고 세상을 떠났다. 김씨는 피부, 뼈, 혈관 등 인체조직도 함께 기증해 환자 100여명의 장애회복에도 도움을 줬다.

김씨는 지난달 13일 교회 예배 중 악기를 연주하다 갑작스레 쓰러진 뒤 병원으로 이송됐지만 결국 의식을 회복하지 못했다. 가족들은 그가 2007년 장기기증 희망을 등록한 점을 기억해 기증을 결심했다. 경기 고양에서 2남 중 장남으로 태어난 김씨는 밝고 유쾌한 성격으로 주변 사람을 챙겨주기를 좋아하는 따뜻한 사람이었다고 한다. 그는 목사가 되기 위해 신학대학에 입학했다. 졸업 뒤에는 물류업체에 취업했지만, 교회에서 신실하게 신앙생활을 이어갔다. 평일에는 퇴근 뒤 9살, 7살, 100일이 된 자녀와 함께 시간을 보냈고, 주말에는 교회에서 찬양팀과 주일학교 교사로 활동했다.

아내 손주희씨는 “아이들에게 아빠는 정말 복되고 좋은 사람이라고 이야기해 주고 있어. 여보 몫까지 더 사랑하고 잘 키울 테니 하늘에서 잘 지켜봐 줘”라고 마지막 인사를 전했다.

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