[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 3일 (금요일) 63년생 예상보다 많은 문제가 발생하기 쉽다

96년생: 무엇을 선택할지 딜레마에 빠질 수 있다. 84년생: 한번으로 되리라 기대말 것. 72년생: 마음만 앞세우지 말고 준비를 차근차근 해라. 60년생: 시선을 나에게 집중시킨다면 걱정할 것이 없다. 48년생: 과거에 집착하여 심적 고통이 커질 수 있다. 36년생: 갖기는 싫고 남 주기는 아까운 것이 나타나는 법.

97년생: 심약하면 건강을 잃고 강인하면 명예를 얻는다. 85년생: 새로운 일이나 인연에 관심가질 때. 73년생: 내가 가진 것이 무언지 제대로 파악하라. 61년생: 자기개발에 때와 장소를 가리지 마라. 49년생: 결과가 늦더라도 느긋하게 기다려라. 37년생: 개인위생에 관심을 기울여야 건강을 지킨다.

98년생: 정신없이 헤매다 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다. 86년생: 성과를 기대하면 실망이 클 수밖에 없다. 74년생: 공적인 업무를 도외시하면 난처해진다. 62년생: 자존심은 버리고 있는 그대로의 모습을 보여라. 50년생: 명령적인 어조는 타인에게 부담감을 준다. 38년생: 과민하게 반응하는 것은 자신에게 해롭다.

99년생: 큰 변화보다는 안정이 최고다. 87년생: 화해하는 데 조건 달지 말 것. 75년생: 갈고 닦았던 마음껏 펼치니 지성이면 감천. 63년생: 예상보다 많은 문제가 발생하기 쉽다. 51년생: 뜬소문에 연연하다가는 잡은 물고기마저 놓친다. 39년생: 자신을 도와줄 수 있는 사람을 먼저 찾아라.

00년생: 모자람이 가득 차 있는 것보다 좋다. 88년생: 충분히 무르익었을 때 나서도 늦지 않다. 76년생: 바쁘게 다니다가 좋은 인연을 만날 수 있다. 64년생: 무조건 피하지 말고 조화를 이루는 것이 중요하다. 52년생: 강한 정신력이 큰 힘을 발휘할 때. 40년생: 남의 아픔을 자신처럼 여긴다면 높은 곳에 올라간다. 28년생: 가벼운 눈인사라도 나누면서 시작하라.

01년생: 화나는 일이 있어도 마음속에 담아 두지 말라. 89년생: 정성과 기도로써 충분히 극복함. 77년생: 무슨 말을 할지 준비한다면 성과를 거둔다. 65년생: 손해본다는 마음으로 다가서면 큰 것을 얻는다. 53년생: 비가 내린 뒤에 땅이 굳어진다는 의미로 받아들여라. 41년생: 해진 후의 즐거움이 기대되니 기분이 좋다. 29년생: 어려움은 있지만 무리 없이 넘어간다.

02년생: 동지간에 잘 지내야 기운과 운세가 좋아진다. 90년생: 집중이 안 되는 혼잡한 곳은 피하라. 78년생: 마음에 드는 이성에게 천천히 다가서라. 66년생: 위급한 상황에 믿을 수 있는 사람은 자신뿐. 54년생: 결론짓기 힘든 상황일 때는 잠시 관망하. 42년생: 긍정적인 사람들이 주위를 가득 채운다. 30년생: 당당하게 키워야 참삶을 영위한다.

03년생: 정신력으로 강하게 실행하면 가능할 수 있다. 91년생: 재차 확인하는 습관을 들여야 함. 79년생: 자신만의 창의적인 발상이 필요한 시점이다. 67년생: 불필요한 일에는 관심을 갖지 않는 것이 상책. 55년생: 억지로 하는 행동은 손실을 초래한다. 43년생: 나의 도움을 필요로 하는 사람들에게 베풀어라. 31년생: 겉치레보단 실속이 좋아야 한다.

04년생: 작은 행복에 기뻐하고 만족하자. 92년생: 오늘 할 일을 내일로 미루지 마라. 80년생: 공동체 생활 속에서 소속감을 느낀다. 68년생: 모양보다는 방향을 중요하게 생각할 때이다. 56년생: 문제해결을 위해 실제적인 방법에 주안점을 두어라. 44년생: 입이 가벼우면 구설이 따르고 손실을 초래한다. 32년생: 친구들에게 연락해도 저마다 핑계를 댄다.

05년생: 항상 끝이 좋아야 다 좋은 법이다. 93년생: 인연문제는 참을성이 많이 필요한 때. 81년생: 자신만 믿지 말고 현자의 조언에 귀를 기울여라. 69년생: 생각이 많은 사람은 외형만 보고 판단을 내려라. 57년생: 과거의 실패는 미래를 얻기 위한 경험. 45년생: 주위를 탓하게 되는 것은 그릇된 생각 때문. 33년생: 마음에 없는 말은 오래가지 않는다.

06년생: 호사다마의 형상에 대비해야 피해가 적다. 94년생: 오래된 벗 떠나고 새 벗 들어옴. 82년생: 마음속에서 우러나오는 말은 의심치 않는다. 70년생: 꼭 해야 하는 일을 먼저 해두는 것이 이롭다. 58년생: 소원했던 관계를 돈독하게 만들 수 있는 기회. 46년생: 아쉬움을 토로하는 사람의 마음을 헤아려라. 34년생: 금전적인 소비가 커지니 움직이지 않는게 좋다.

95년생: 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라. 83년생: 자신의 패턴을 바꾸는 것도 나쁘지 않다. 71년생: 구체적인 대안이 마련되면 움직여라. 59년생: 뜻을 같이하는 사람을 챙기는 일에 많이 할애하지 마라. 47년생: 개성 있는 모습으로 탈바꿈하는 것은 어렵지 않다. 35년생: 입안에 있는 것도 내줄 수 있는 여유를 가져라.

백운철학원

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