석유류 가격 9.9% 급등…3년5개월 만에 최대폭

중동사태의 영향으로 3월 소비자물가가 2.2% 오르며 석 달 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 석유류 가격이 전년 동월 대비 10% 가까이 오르며 전체 물가를 끌어올렸다. 석유류 상승에 따른 물류비와 생산비 증가가 연쇄적으로 이어지며 이달부터 추가적인 물가 상승이 본격화할 것이란 전망이 나온다.
2일 국가데이터처의 ‘3월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수(2020년=100)는 118.80으로 전년 동월 대비 2.2% 상승했다. 소비자물가 상승률은 지난해 하반기 고환율의 영향으로 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3%로 높은 수준을 보이다가 올 들어 1∼2월엔 2.0%로 안정적인 수치를 유지했다. 하지만 2월 말 중동사태가 터지며 3월 2.2%로 상승 전환했다.
석유류는 전년 동월 대비 9.9% 치솟으며 러시아의 우크라이나 침공 사태 초기인 2022년 10월(10.3%) 이후 3년5개월 만에 최대폭으로 상승했다. 경유가 17.0% 오르며 특히 상승폭이 두드러졌다.
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