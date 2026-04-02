석유류 가격 9.9% 급등…3년5개월 만에 최대폭

중동사태의 영향으로 3월 소비자물가가 2.2% 오르며 석 달 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 석유류 가격이 전년 동월 대비 10% 가까이 오르며 전체 물가를 끌어올렸다. 석유류 상승에 따른 물류비와 생산비 증가가 연쇄적으로 이어지며 이달부터 추가적인 물가 상승이 본격화할 것이란 전망이 나온다.

이재명 대통령이 국회에서 중동 사태 대응을 위한 추가경정예산안 관련 시정연설을 한 2일 서울 시내 한 주유소에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스

2일 국가데이터처의 ‘3월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수(2020년=100)는 118.80으로 전년 동월 대비 2.2% 상승했다. 소비자물가 상승률은 지난해 하반기 고환율의 영향으로 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3%로 높은 수준을 보이다가 올 들어 1∼2월엔 2.0%로 안정적인 수치를 유지했다. 하지만 2월 말 중동사태가 터지며 3월 2.2%로 상승 전환했다.

석유류는 전년 동월 대비 9.9% 치솟으며 러시아의 우크라이나 침공 사태 초기인 2022년 10월(10.3%) 이후 3년5개월 만에 최대폭으로 상승했다. 경유가 17.0% 오르며 특히 상승폭이 두드러졌다.

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