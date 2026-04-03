이재용 주식재산 31조… 1분기에만 5조 ↑

국내 주요 45개 그룹 총수의 주식평가액이 올해 1분기에만 10조원 이상 늘어난 것으로 나타났다. 이재용 삼성전자 회장의 1분기 주식가치 증가액은 5조원 이상으로 가장 많이 늘었다.

이재용 삼성전자 회장. 뉴시스

2일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 지난달 말 기준 주식재산 규모가 1000억원이 넘는 그룹 총수는 45명으로 집계됐다. 이들의 합산 주식평가액은 올 초 93조2221억원에서 2월 말 130조650억원으로 증가했다가 미국·이란 전쟁 발발 이후 20% 이상 줄면서 지난달 말 103조5545억원을 기록했다.



증감액으로 살펴보면 삼성 이 회장의 주식가치는 1분기 동안 25조8766억원에서 30조9414억원으로 가장 많이 증가(5조648억원)했다. 이 회장의 주식평가액은 2월 말 39조9427억원까지 올랐다가 중동 전쟁 여파로 한 달 새 약 9조원 감소했다.



같은 기간 주식재산이 1조원 이상 상승한 그룹 총수에는 정의선 현대차 회장, 이동채 에코프로 창업주, 정몽준 아산재단 이사장 등도 있다. 반면 김범수 카카오 창업자는 올 1분기에만 주식평가액이 1조7175억 원 이상 줄며 가장 많은 감소액을 기록했다. 방시혁 하이브 의장, 이해진 네이버 의장, 이용한 원익 회장, 서정진 셀트리온 회장도 주식재산이 1000억원 이상 줄어든 것으로 조사됐다.

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