광주 군공항 예비 이전후보지 무안 선정…“실효성 의문” vs “발전 기회” 분분

전남 무안군 망운면 일대가 광주 군공항 예비이전후보지로 선정됐다. 광주 군공항 이전과 관련한 1조원이 넘는 대규모 지원계획이 공개되면서 지역 발전 기대와 함께 소음 및 보상 문제를 둘러싼 주민 우려가 동시에 분출됐다.



국방부는 2일 “이번 예비이전후보지 선정은 광주 군공항 이전 절차의 첫 단계로서, 광주시·전남도·무안군 등 관계 기관과 긴밀한 협의를 거쳐 선정했다”고 밝혔다. 국방부는 전날 무안 승달문화예술회관에서 ‘광주 군공항 이전 주민 설명회’를 열고 △군공항 이전 절차 △광주공항 국내선 이전 △이전 지역 지원 사업 △정부 정책 지원 방안 등을 제시했다.

1일 전남 무안군 승달문화예술회관에서 열린 광주 군공항 이전 주민 설명회 모습. 전남도 제공

특히 국방부는 이번 사업이 ‘기부 대 양여’ 방식으로 추진되며 총 1조원 이상 규모의 지원 사업이 이뤄질 것이라고 밝혔다. ‘기부 대 양여’는 광주 군공항 이전을 위해 광주시가 새 군공항을 건설해 국방부에 기부하면, 기존 부지를 넘겨받아 개발하는 방식이다. 국방부는 이 과정에서 발생하는 차액 6400억원과 광주시 재원 1500억원, 정부 정책 사업 등을 합쳐 ‘1조원+α’ 규모 지원을 추진할 계획이다.



지원 사업에는 에너지 기본 소득, 생활·복지 시설 확충, 항공정비(MRO) 산업 기반 조성, 농업 디지털 전환 플랫폼 구축 등 지역 경제 활성화 사업이 포함됐다. 또 무안국제공항과 연계한 항공 인프라 확충과 사회간접자본(SOC) 사업도 병행 추진된다.

이전 절차는 국방부 장관이 위원장인 이전부지선정위원회와 국무조정실장이 이끄는 지원위원회 중심으로 진행된다. 예비이전후보지 선정 이후 주민 공청회와 주민 투표 등을 거쳐 최종 부지가 결정된다.



설명회에선 소음 대책도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 국방부는 입지 선정 단계에서 해안가 등 소음 영향이 작은 지역을 우선 검토하고, 운영 단계에서 비행시간 조정 등을 통해 소음을 최소화하겠다고 밝혔다. 군소음보상법에 따라 월 3만∼6만원 수준의 보상도 제시됐다.



그러나 주민 반응은 엇갈렸다. 일부 주민들은 “행정통합 이후 재정 지원이 제대로 이뤄질지 의문”이라며 사업 실효성에 우려를 나타냈다. 반면 다른 주민들은 “지역 발전과 일자리 창출의 기회가 될 수 있다”고 기대감을 보였다.



소음·보상 문제를 둘러싼 반발도 이어졌다. 한 주민은 “소음 피해에 비해 보상금이 턱없이 부족하다”고 지적했다. 또 다른 주민은 “해안 지역 특성상 소음 영향이 더 클 수 있다”고 우려했다.



전남도는 설명회에서 제기된 의견을 바탕으로 정부에 추가 지원방안을 지속적으로 건의할 방침이다. 도 관계자는 “주민과 직접 소통하며 상생 방안을 모색한 의미 있는 자리였다”며 “이전 부지 선정 과정이 투명하고 공정하게 진행되도록 관계 기관과 협력하겠다”고 말했다. 국방부 측은 “지역주민의 의견을 충실히 반영해 이전 주변 지역 지원계획 및 정부 정책 지원방안을 체계적으로 수립하고 책임감 있게 추진하겠다”고 강조했다.

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