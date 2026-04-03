[이코노 브리핑] 국민카드, 고객 유류비 부담 완화 나서 외

국민카드, 고객 유류비 부담 완화 나서

KB국민카드가 중동 전쟁 발발 이후 치솟은 유가에 고객 유류비 부담 완화 및 교통비 절감 지원에 나섰다고 2일 밝혔다. 주유특화카드 이용 시 ℓ당 최대 150원 할인, 신규 또는 휴면 고객이 주유 혜택 카드를 발급하면 연회비를 100% 환급한다. 5월까지 5만명을 추첨해 ‘KB국민 K패스카드’ 환급금의 30%를 추가 지원하며, 주유·대중교통 업종 10만원 이상 결제 고객 중 2111명을 추첨해 주유지원금 5000원부터 최대 100만원을 제공한다. 온누리상품권 가맹점에서 KB국민 K패스카드로 1만원 이상 결제 시 추첨을 통해 캐시백 혜택도 준다.

수협, 어업인 유류비 지원 100억 추경

수협중앙회는 2일 ‘중동전쟁 비상 대응대책반’ 회의를 열어 중동사태에 따른 어업용 유가 안정을 위해 추가경정예산(추경)을 편성하고 어업인을 대상으로 100억원 규모의 유류비를 지급한다고 밝혔다. 유류비 지원은 이달 어업용 유류가격 상승분부터 적용된다. 어업용 유류가격이 계속 오를 경우 추가 지원도 검토하기로 했다.

하나카드, 소상공인 무이자 할부 지원

하나카드가 고물가와 내수 경제 침체로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 올해 말까지 2∼3개월 무이자 할부를 시행한다고 2일 밝혔다. 생활 밀착형 가맹점(음식점·주유· 교통·의류·학원·미용·중소형 마트) 연 매출 30억원 이하인 7만2000여곳이 혜택 대상이다.

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