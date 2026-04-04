쥐의 시절 [詩의 뜨락]

모든 음식이 맛있던 시절
내가 쥐이던 시절 세상이
하나의 커다란 통창 같던 시절
인생이 눈앞이고 심박수 높았던
시절 도시는 저녁 지평선에 쾅 닫히고
발소리 하나같이 무섭고 어린애도 무섭고
용감한 꼬리는 밟혀 끊어지던 시절 아무리
먹어도 배고프던 시절 몸집 아무리 불어도
쥐새끼였던 시절 나는 생각했다 없으면 지 새끼도
잡아먹는 우리가 빠져나갈 구멍은 어디에 생각하다
날 밝아서 관뒀다 시끄럽고 날 밝으면 졸리던 시절
좀 있다가 지평선 다시 쾅 할 테고
눈앞의 인생과 빠른 심박수
반복하던 시절 모을 것도
모아둘 곳도 없던 시절 아랑곳없이 높아지는 빌딩들
안팎으로 발자국을 찍던 쥐의 시절에
오갔던 길을
이게 몇 년 만인가
차로 달려 주차장 진입했고 방문증 받았고
밟힐 꼬리도 없이 카페에 앉아서 듣고 있는
벽과 음식을 갉아대는 기척들
배고파? 맛있어? 용기 무너질 리 없어?
아무 답 없이 쾅 닫히는 옆자리들
-시집 ‘2026 현대문학상 수상시집’(현대문학) 수록
●김상혁
△1979년 서울 출생. 2009년 ‘세계의 문학’으로 등단. 시집 ‘이 집에서 슬픔은 안 된다’, ‘다만 이야기가 남았네’, ‘슬픔 비슷한 것은 눈물이 되지 않는 시간’, ‘우리 둘에게 큰일은 일어나지 않는다’ 등 발표. 김춘수시문학상, 구상문학상 등 수상.
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