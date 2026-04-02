전주 ‘드론축구 체험교육’ 확대…9개 초등교 시범 운영

전북 전주시가 드론축구 종주도시의 위상을 바탕으로 초등학생 대상 체험형 교육 프로그램을 확대하며 미래 산업 인재 양성에 나섰다.

전주시는 2일 전주서천초등학교를 시작으로 오는 6월 25일까지 지역 내 9개 초등교 20개 학급, 총 423명이 참여하는 ‘드론축구 초등학생 연계 체험 프로그램’을 시범 운영한다고 밝혔다.

전북 전주시 스포츠복합타운에 있는 드론축구 전용구장에서 학생들이 드론축구경기 체험을 하고 있다. 전주시 제공

이번 프로그램은 전주국제드론스포츠센터를 중심으로 전주시와 전주교육통합지원센터, 대한드론축구협회가 협력해 추진하는 지역 연계 교육 모델이다. 전주시가 교육 장소를 제공하고, 대한드론축구협회는 전문 강사와 교육 커리큘럼을 담당하며, 전주교육통합지원센터는 참여 학교 모집과 차량 지원을 맡는다.

교육은 총 120분 과정으로 구성된다. 학생들은 먼저 30분간 드론의 구조와 비행 원리, 드론축구 규정을 배우는 이론 수업을 받고, 이어 90분간 드론볼을 직접 조종하며 호버링과 장애물 통과 비행 등 체험 활동을 진행한다.

앞서 전주시는 지난 2월 지역 초등교를 대상으로 참가 신청을 받았으며, 전주서천초와 풍남초, 여울초 등 학교들의 높은 관심 속에 모집이 조기에 마감됐다.

전북 전주시 스포츠복합타운에 있는 드론축구 전용구장에서 학생들이 드론축구공을 조종해 장애물을 피하는 기초 기술을 교육받고 있다. 전주시 제공

전주시는 이번 시범 운영 결과를 바탕으로 오는 7월 성과 분석을 한 뒤 하반기 프로그램 확대 여부를 결정할 계획이다. 이를 통해 전주국제드론스포츠센터 활용도를 높이고, 드론과 스포츠를 결합한 창의융합 교육 기반을 강화할 방침이다.

허대중 전주교육통합지원센터장은 “전주의 미래교육 자원을 지역 연계 교육과정으로 발전시킨 의미 있는 사례”라며 “학생들이 지역에 대한 이해도를 높이도록 다양한 프로그램을 발굴할 것”이라고 말했다.

전주시 관계자 “드론과 스포츠를 접목한 교육을 통해 아이들이 미래 산업에 대한 꿈을 키우길 기대한다”며 “드론축구 종주도시로서 차별화된 교육 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 방침”이라고 밝혔다.

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