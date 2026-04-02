트럼프 강경 발언에…코스닥 이어 코스피도 매도 사이드카 발동

(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 관련 대국민 연설을 한 2일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.4.2 yatoya@yna.co.kr

이란 사태 조기종식 기대에 찬물을 끼얹은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대국민 연설 이후 증시가 급락하면서 2일 코스닥 시장과 유가증권시장에서 잇따라 매도 사이드카가 발동됐다.



한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 46분 15초께 코스피200 선물지수의 변동으로 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동, 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.



발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 40.95포인트(5.04%) 하락한 771.10이었다.



매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.



이에 앞서 오후 2시 34분 32초께에는 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 코스닥 시장에서도 매도 사이드카가 발동, 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.



발동 시점 당시 코스닥150선물가격은 전일 종가보다 116.40포인트(6.01%) 하락한 1,818.40이었다.



코스닥150현물지수는 124.54포인트(6.44%) 하락한 1,808.31이었다.



코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.



유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동된 것은 지난달 23일, 코스닥 매도 사이드카 발동은 지난달 9일 이후 처음이다.

<연합>

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