차로 30분 거리에 비행기 띄운다고?…킴 카다시안, 전용기 또 논란

미국의 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 짧은 거리 이동을 위해 전용기를 이용한 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다.

지난달 31일(현지시각) 미국 환경 매체 더쿨다운은 레딧 커뮤니티 ‘CelebrityJets’에 올라온 전용기 항로 추적 게시물을 인용해 관련 내용을 보도했다.

킴 카다시안 인스타그램 캡처

게시물에 따르면 카다시안의 개인 제트기는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근에서 밴나이스까지 이동했다. 비행시간은 약 9분으로 직선거리 약 30㎞, 도로 기준 약 40~50㎞ 수준의 짧은 구간이다.

해당 비행에서는 약 317ℓ의 항공유가 사용됐고, 약 0.883t의 이산화탄소가 배출된 것으로 추산됐다. 비용으로 환산하면 약 70만원 수준이다.

차로 약 30분이면 이동 가능한 거리를 전용기로 이동했다는 점이 알려지면서 온라인에서는 비판이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “교통 체증을 피하려는 과도한 선택”, “환경에 대한 고려가 부족하다”는 반응을 보였다. 반면 짧은 시간에 끝나는 비행이라는 점을 들어 과장된 반응이라는 의견도 나왔다.

일각에서는 해당 비행이 실제 이동 목적이 아닌 ‘리포지셔닝 비행’일 가능성도 제기됐다. 이는 항공기 위치를 조정하기 위해 승객 없이 운항하는 경우로, 조종사와 승무원만 탑승하는 방식이다.

카다시안은 ‘킴 에어’로 불리는 개인 제트기를 보유하고 있으며, 전용기 사용으로 인한 탄소 배출 문제로 여러 차례 구설에 오른 바 있다. 2022년에는 영국 디지털 마케팅 업체 ‘야드’가 발표한 유명인 전용기 탄소 배출량 조사에서 7위에 이름을 올렸다. 당시 1위는 가수 테일러 스위프트였다.

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