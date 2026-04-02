영어동화 브랜드 ‘픽토리’, 네이버 브랜드 스토어 공식 오픈

사진=픽토리 제공

영어동화 전문 브랜드 픽토리(Pictory)가 고객과의 접점을 확대하고 쇼핑 편의를 높이기 위해 네이버 브랜드 스토어를 공식 오픈했다고 밝혔다.

이번에 오픈한 픽토리 브랜드 스토어는 기존에 운영하던 네이버 스마트스토어를 공식 브랜드 스토어로 전환한 것이다. 이를 통해 픽토리의 브랜드 정체성을 보다 명확히 전달하고, 소비자들에게 최적화된 브랜드 경험을 제공할 수 있게 됐다.

브랜드 스토어 오픈을 기념하는 프로모션도 진행된다. 픽토리의 대표 시리즈인 ▲픽토리 빼뜨르 호라체크 ▲픽토리 조작북 ▲픽토리 보드북 ▲픽토리 베어 세트에 대한 할인 행사를 진행하며, N페이 적립과 구매 금액별 할인 쿠폰을 제공하는 등 다양한 혜택을 마련했다.

픽토리는 디지털 문화가 확산되는 환경 속에서도 영유아 시기 종이책 읽기의 중요성을 강조해 온 영어동화 전문 브랜드다. 아이들의 사고력 확장과 균형 잡힌 인지 발달을 돕는 콘텐츠 제공을 지향하며, 이번 브랜드 스토어 오픈을 계기로 학습자와 학부모들에게 영어동화 제품군을 보다 합리적인 조건으로 선보일 계획이다.

픽토리 관계자는 “브랜드 스토어 오픈으로 고객들이 픽토리의 영어 동화 콘텐츠를 보다 편리하고 합리적인 가격으로 만날 수 있는 공식 창구가 열린 것”이라며 “앞으로 브랜드 스토어를 단순 쇼핑몰이 아닌, 픽토리만의 교육 철학과 커뮤니티가 결합된 어린이 영어 콘텐츠 커머스 플랫폼으로 구축해 나갈 계획”이라고 전했다.

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