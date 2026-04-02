부산서 ‘사적보복’ 대행 기승… 경찰, 피의자 5명 검거

최근 전국적으로 발생하고 있는 ‘사적보복’이 부산에서도 발생하자 경찰이 수사에 나섰다.

부산경찰청은 피해자 주거지와 사무실에 침입해 오물 및 페인트 테러를 가한 남성들을 붙잡아 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 뿌리거나 벽에 래커로 욕설이 담긴 낙서를 하는 등 각지에서 여러 차례 ‘보복 대행’ 범죄를 저지른 일당이 2일 서울 양천경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 연합뉴스

경찰에 따르면 부산진경찰서는 지난달 19일부터 24일 사이 총 3차례에 걸쳐 피해자의 주거지와 사무실을 침입한 뒤 현관문에 페인트와 오물을 뿌리고, 비방성 유인물을 살포한 30대 A씨 등 4명을 붙잡았다.

앞서 부산 기장경찰서도 지난달 14일 기장군의 한 빌라 현관문에 오물 투척과 락카칠을 한 20대 B씨를 붙잡았다. 이들은 경찰에서 “일정한 대가를 받기로 하고 범행했다”고 범행 일체를 시인했다.

경찰 관계자는 “광역범죄수사대를 투입해 범행을 사주한 윗선에 대한 수사를 통해 범행동기를 확인하는 한편 행방을 추적하고 있다”고 말했다.

경찰은 A씨 등 5명에 대해 주거침입과 재물손괴, 명예훼손 등의 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.

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