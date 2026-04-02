패럴림픽 스타 김윤지, 체육기자연맹·푸르메재단 특별상·공로패 받는다

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 5개의 메달을 따낸 김윤지가 장애인 스포츠 발전에 크게 기여한 공로로 한국체육기자연맹과 푸르메재단으로부터 각각 특별선수상과 공로패를 받는다.

양종구 한국체육기자연맹 회장은 16일 오전 10시 푸르메재단 대회의실에서 열리는 시상식에서 지난 동계패럴림픽에서 거침없는 질주로 한국 스포츠의 위상을 높인 김윤지에게 대한민국 스포츠 영웅을 상징하는 특별상을 수여할 예정이다. 아울러 푸르메재단도 김윤지가 이번 대회에서 투철한 도전 정신으로 한국 장애인과 가족에게 용기와 희망을 준 것을 축하하는 감사패를 증정할 계획이다.

김윤지.

한국 장애인스포츠 간판인 김윤지는 생애 처음 출전한 패럴림픽에서 크로스컨트리 스키와 바이애슬론 등에서 금메달 2개, 은메달 3개 등 5개의 메달을 목에 걸었다. 동·하계 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한국선수 단일대회 역대 최다 메달 기록이다. 동계 패럴림픽 멀티 금메달 또한 처음이다.

수상소식을 접한 김윤지는 “장애가 있으면 체육 수업에서 자주 배제되면서 움츠러들게 된다”며 “힘들더라도 자꾸 부딪혀 보면 스포츠가 세상의 편견을 깨고 밖으로 나올 수 있게 도와줄 것”이라며 다른 장애인들도 자신처럼 스포츠에 도전할 용기를 갖기를 바란다는 뜻을 밝혔다.



김윤지는 푸르메재단과 인연이 깊다. 초등학교 입학 무렵 집 근처에 푸르메재단 넥슨어린이재활병원과 마포푸르메스포츠센터가 들어서면서 이곳에서 재활을 위한 수(水)치료를 받으며 수영을 시작, 스포츠 선수의 꿈을 키우게 됐다. 지난 2024년에는 전국장애인체육대회 수영 5관왕을 차지한 뒤 최우수선수(MVP)로 뽑혀 받은 상금 300만 원을 푸르메재단에 기부하기도 했다.

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