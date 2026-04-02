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안규백, 美 상원의원단 접견…한미동맹 발전 방안 논의

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안규백 국방부 장관은 2일 오전 국방부에서 미 상원의원단을 접견하고 한미동맹 발전 방안과 동맹 현안에 대해 의견을 나눴다고 국방부가 밝혔다.

접견에는 미국 민주당의 진 섀힌·재클린 로젠 의원과 공화당의 토마스 틸리스·존 커티스 의원이 참석했다.

안규백 국방부 장관이 2일 국방부를 방문한 미국 상원의원단과 기념 촬영하고 있다. 국방부 제공
안규백 국방부 장관이 2일 국방부를 방문한 미국 상원의원단과 기념 촬영하고 있다. 국방부 제공

안 장관은 美 상원의원단의 우리나라에 대한 변함없는 지지에 감사를 전하면서, 한미동맹이 미래지향적이고 상호호혜적으로 발전할 수 있도록 미 의회의 초당적 관심과 협력을 당부했다.

또 한국의 핵추진잠수함 건조에 대한 미 의회의 지지를 요청하고, 조선·MRO(함정 유지·보수·정비) 분야에서의 호혜적 협력이 미국의 조선업 재건과 해양력 강화에 핵심 요소가 될 수 있음을 강조했다.

미 상원의원단은 인도·태평양 지역 내 주요 안보 현장 방문의 목적으로 방한했음을 설명하면서, 지난 70여년간 세계에서 가장 성공적인 동맹으로 자리매김한 한미동맹을 더욱 발전시키기 위한 초당적 지지를 약속했다.

<연합>


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