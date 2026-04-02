안규백, 美 상원의원단 접견…한미동맹 발전 방안 논의

안규백 국방부 장관은 2일 오전 국방부에서 미 상원의원단을 접견하고 한미동맹 발전 방안과 동맹 현안에 대해 의견을 나눴다고 국방부가 밝혔다.



접견에는 미국 민주당의 진 섀힌·재클린 로젠 의원과 공화당의 토마스 틸리스·존 커티스 의원이 참석했다.

안규백 국방부 장관이 2일 국방부를 방문한 미국 상원의원단과 기념 촬영하고 있다. 국방부 제공

안 장관은 美 상원의원단의 우리나라에 대한 변함없는 지지에 감사를 전하면서, 한미동맹이 미래지향적이고 상호호혜적으로 발전할 수 있도록 미 의회의 초당적 관심과 협력을 당부했다.



또 한국의 핵추진잠수함 건조에 대한 미 의회의 지지를 요청하고, 조선·MRO(함정 유지·보수·정비) 분야에서의 호혜적 협력이 미국의 조선업 재건과 해양력 강화에 핵심 요소가 될 수 있음을 강조했다.



미 상원의원단은 인도·태평양 지역 내 주요 안보 현장 방문의 목적으로 방한했음을 설명하면서, 지난 70여년간 세계에서 가장 성공적인 동맹으로 자리매김한 한미동맹을 더욱 발전시키기 위한 초당적 지지를 약속했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지