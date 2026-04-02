국회의장 자전거 출근…5부제에 달라진 여의도 출퇴근 풍경

중동 사태에 따른 에너지 수급 위기로 공공기관 승용차 5부제가 실시되면서 국회의원들의 출퇴근 모습도 변화하고 있다.



6·3 지방선거를 앞두고 국회의장과 여야 대표까지 대중교통 등을 이용하면서 '에너지 절약 실천 정신'을 부각하고 있는 것이다.

자전거 타고 출근하는 우 의장. 우 의장 페이스북 캡처

그러나 바쁜 선거철에 일률적으로 차량 이용을 제한하는 것에 대한 볼멘소리와 함께 '5부제 회피'를 위한 일각의 꼼수도 눈에 띄는 모습이다.



'자전거 마니아'로 알려진 우원식 국회의장은 2일 오전 자전거로 출근했다.



자전거 운동복과 헬맷, 운동화 차림으로 서울 한남동 국회의장 공관에서 국회의사당까지 약 14㎞를 자전거로 이동했다.



우 의장은 페이스북에 "오늘은 차량 5부제에 동참하기 위해 자전거로 출근했다"며 "지금 유가와 에너지 상황이 매우 엄중하다. 이럴 때일수록 차량 5부제와 같은 조치는 우리 모두가 함께 어려움을 이겨내자는 뜻이라고 생각한다"고 썼다.



국회는 정부 요청에 따라 지난달 25일부터 차량 5부제를 실시하고 있다.



지도부를 비롯한 여야 의원들도 동참하고 있다.



더불어민주당 정청래 대표는 지난달 30일 지하철과 버스를 이용해 서울 마포구 자택에서 국회로 출근했다. 한병도 원내대표는 지난달 31일 서울 지하철 4호선에서 출발해 환승을 거친 뒤 국회의사당역에 내리는 쇼츠 영상을 SNS에 올렸다.



국민의힘 장동혁 대표는 지난달 26일에 이어 이날도 국회 셔틀버스로 출근했다.



같은 당 이성권 의원은 서울 영등포구 당산동에서 국회의사당까지 약 2㎞를 걸어서 출퇴근하고 있다.



민주당은 국회의원과 지방선거 출마자 등을 대상으로 '범국민 에너지 절약 실천 운동' 홍보를 독려하고 있다.



SNS에 해시태그(#)를 달아 '따릉이 출근 ○일차', '이번에 내려요', '○○번 버스', '더민주에너지절약챌린지', '블루에코장바구니' 등 메시지를 노출하는 식이다.



불필요한 이동을 피하기 위해 화상회의로 업무를 진행하거나 점심시간 사무실 소등, 텀블러 이용 등 일상에서 에너지를 절약하는 방법도 SNS에 올리고 있다.



지방선거 후보자의 경우 주 1회 '제로데이'를 운영한다.



하루 동안 '일회용품 제로', '차량이용 제로', '종이활용 홍보 제로' 등 3무(無)를 실천해 SNS에 올리면 당 지도부 등이 '좋아요' 등으로 홍보하는 식이다.



다만 지방선거를 목전에 두고 불편을 호소하는 목소리도 적지 않다.



취지는 공감하지만 국회의원의 공적 활동에 이용하는 차량까지 일률적으로 부제를 적용하는 것은 무리가 아니냐는 논리다.



한 야당 관계자는 통화에서 "출퇴근은 대중교통을 이용하면 되지만 국회에서 여러 현장으로 이동할 때 제약이 많아 고민"이라고 말했다.



일부 의원은 '꼼수'로 차량 5부제를 피하다 들통나기도 했다.



국회는 장거리 출퇴근자(3O㎞ 이상)에는 5부제 적용을 예외로 하고 있는데 차량 등록지를 지방 지역구로 변경해 예외를 인정받다가 논란이 된 것이다.



국회의원 차량 외에 렌터카나 의원실 다른 차량을 이용하는 식으로 5부제를 회피하는 등의 사례도 있다.



정치권에서는 정부의 강화된 2부제 시행 예고를 놓고 고민이 커지고 있다.



한 의원실 관계자는 "5부제는 일주일에 한 번이라 가능했지만, 선거 국면인 점을 고려하면 2부제 시 렌트를 고민해야 할 수도 있다"이라며 "보좌관 차량을 써야 할지 고민하는 의원실도 있다"고 전했다.



또 다른 의원실 관계자는 "최근 경내에서 차량공유 서비스 차량을 봤다"며 "자차 대신 택시를 이용한다면 5부제 시행에 의미가 있는지 모르겠다"고 말했다.

<연합>

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