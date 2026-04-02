“나라가 해준 게 뭐냐”…고액 체납자들 공통 멘트에 유재석 ‘실소’

서울시청 38세금징수과 조사관들이 고액 체납자 추적 과정과 숨겨진 고충을 공개했다.

지난 1일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’은 현실이라고는 믿기 힘든 인생을 사는 ‘만화를 찢고 나온’ 특집으로 진행됐다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 방송화맨 캡처

이날 방송에는 ‘38기동대’로 불리며 고액 체납자들을 추적하는 업무를 맡고 있는 서울시청 38세금징수과 소속 이석근, 최영현 조사관이 출연했다. 38세금징수과는 헌법 제38조 ‘납세의 의무’에서 이름을 따왔다.

최 조사관은 “1000만원 이상 체납된 세금을 징수하는 부서로, ‘끝까지 추적하여 반드시 징수한다’가 과훈”이라고 부서를 소개했다. 2001년부터 현재까지 이들이 징수한 체납 세금은 약 4조원에 달하며, 재산 환수 소송 승소율은 99%에 이른다.

조사관들은 갈수록 지능화하는 체납 수법도 공개했다. 최 조사관은 “체납자들은 본인 명의로 재산을 두지 않는다”며 “위장 이혼이나 가족 명의 이전, 위장 사업장 등을 통해 재산을 숨긴다”고 말했다. 이 조사관 역시 “가장 흔한 방식이 위장 이혼”이라고 덧붙였다.

실제 사례도 소개됐다. 이 조사관은 “폐가로 주소를 옮긴 뒤 배우자 명의로 100억원대 재산을 은닉한 체납자가 있었다”며 “2년간 추적 끝에 위장 이혼 사실을 밝혀내고 가택 수색을 통해 세금을 징수했다”고 설명했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 방송화맨 캡처

또한 “체납자가 실제 주소지에 거주하지 않는 경우가 많아 장기간 잠복을 하기도 한다”고 말했다. 이어 일부 체납자들이 폭언과 폭력을 행사하는 등 현장 업무의 고충도 있다고 털어놨다.

조사관들은 “고액 체납자들은 공통적으로 ‘나라가 나한테 해준 게 뭐냐’는 말을 한다”고 밝혔고, 이에 진행자 유재석은 “내가 노력해서 번 돈인데 왜 가져가냐는 말, 익숙하게 듣는 멘트다”라며 실소했다.

‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.

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