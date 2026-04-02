국힘 '박덕흠 공관위' 구성…"법적분쟁 없도록 법조경력자 다수"

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국민의힘은 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 공천을 맡을 공천관리위원장으로 박덕흠 의원(4선, 충북 보은·옥천·영동·괴산)을 공식 임명하고 공천관리위원을 인선했다.



최보윤 당 수석대변인은 2일 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "총 8인으로 공관위를 구성했다"고 밝혔다.



위원장인 박 의원과 부위원장인 정희용 사무총장, 곽규택·서천호·이소희·이종욱 의원 및 최기식 경기 의왕·과천 당협위원장, 함인경 서울 양천갑 당협위원장 등으로 공관위원들이 구성됐다.



최 수석대변인은 박 위원장 인선에 대해 "원내에서 많은 신망을 얻고 있고, 충북 공천과 관련해 다시 정해야 할 부분이 있기에 지역적으로도 적임자라고 판단했다"고 설명했다.



아울러 "(공천 관련) 법적 분쟁이 발생하지 않도록 안정적인 관리가 필요하다고 보고, 법조 경력을 가진 분들이 공관위원으로 많이 위촉됐다"고 강조했다.



당 최고위는 당협위원장의 공직선거 출마에 따른 사퇴 규정 적용 제외 안건도 의결했다.



현행 당규상 당협위원장 및 당협 운영위원은 공직선거에 출마하려는 경우 해당 직위에서 사퇴해야 한다.



최 수석대변인은 "우선 추천(전략공천) 지역에 출마하는 당협위원장에 대해서는 사퇴 규정 적용을 제외하기로 했다"며 "공모 신청자가 없어 우선 추천 지역으로 확정한 경기 부천, 시흥 등 지역에 오늘 의결대로 규정을 적용할 것"이라고 말했다.

<연합>

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