레고랜드, 월∼목 이용객 위한 ‘특별 프로모션’ 선보여

레고랜드 코리아 리조트가 봄 기운 완연한 4월을 맞아 월요일부터 목요일까지 주중 레고랜드 호텔을 찾는 가족들을 위한 기간 한정 특별 프로모션을 다각적으로 선보인다고 2일 밝혔다.

쉼 이상의 ‘체험’을 선사하는 호텔 경험을 더 여유롭게 즐길 수 있는 24시간 스테이에서 파크 2일차 무료 입장권 증정, 그리고 연간이용권 고객들을 위한 깜짝 선물까지 다양한 구성으로 꾸며진다.

레고랜드 신규 패키지 홍보 포스터. 레고랜드 제공

가장 눈에 띄는 혜택은 ‘24시간 스테이 패키지’다. 정상 체크인 시간보다 세 시간 빠른 방문일 오후 1시에 체크인해 다음 날 역시 두 시간 늦어진 오후 1시에 체크아웃할 때까지 레고랜드 호텔에서 완벽한 24시간을 보낼 수 있다.

보다 여유로운 휴식과 유연한 일정 계획이 가능할 뿐만 아니라 키즈 그라운드 및 크리에이티브 워크샵 등 어린이 가족들에게 호평받고 있는 체험 프로그램과 워터 플레이 등 어린이 맞춤 시설들을 더욱 온전하게 즐기기에 최적의 선택이다.

24시간 스테이 패키지에는 투숙 인원 전원 조식 뷔페 및 1일 파크 이용권도 포함된다. 하루 10객실까지만 한정 수량으로 선보인다.

지난 겨울, 어린이 가족 여행객들 사이에서 좋은 반응을 얻은 ‘세컨 데이 프리 패키지’도 돌아온다. 기존 레고랜드 호텔 및 파크 이용권 1일 묶음 패키지와 동일한 가격으로 평일 투숙객 전원이 체크인 당일과 체크아웃일 등 이틀 치 레고랜드 입장권을 확보할 수 있다. 이틀 연속으로 레고랜드와 호텔을 꽉 채워 즐기기를 바라는 에너지 넘치는 어린이 동반 가족들의 호응이 예상된다.

레고랜드를 즐겨 찾는 연간이용권 고객이라면 더욱 확실하고 반가운 혜택을 누릴 수 있다. 유효한 연간이용권 구매 고객이 레고랜드 호텔을 예약할 경우, 이번 봄 시즌 주중 투숙 한정으로 최대 30% 에 달하는 압도적인 할인폭이 적용된다.

여기에 고풀 닌자 시즌 중에만 구할 수 있는 한정판 닌자고 컬렉터 코인 및 레고랜드의 상징적인 이벤트인 불꽃놀이를 한층 ‘레고’스럽게 즐길 수 있는 브릭 불꽃놀이 안경을 연간이용권 투숙객 가족 가운데 모든 어린이들에게 증정한다.

레고랜드 관계자는 “레고랜드 호텔을 찾아와 주시는 실속파 방문객들께 만족감을 드린다는 방향성에서 다양한 평일 호텔 프로모션을 마련했다”며 “특히 레고랜드를 사랑해주시는 연간이용권 고객들을 위해 높은 할인율 및 한정판 선물 등 체감하실 수 있는 혜택을 선보였고, 앞으로 이러한 노력은 계속 이어질 것”이라 말했다.

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