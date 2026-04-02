친구들은 다 부자 됐는데…주영훈, 父가 청담동 집 팔고 후회한 사연

작곡가 주영훈이 과거 가족이 부동산을 서둘러 매각했다가 후회하게 된 사연을 전했다.

2일 MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’ 측은 작곡가 주영훈이 게스트로 출연한 선공개 영상을 공개했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

이날 방송에서 주영훈은 목사였던 아버지가 서울올림픽이 열리기 직전인 1987년 서울 청담동의 180명 규모 자택을 매각했다고 말했다.

주영훈은 “당시 올림픽이 끝나면 일대의 부동산 가격이 크게 오른다는 전망이 대세였다. 지나가는 개도 안다고 할 정도였다”고 말했다. 그러나 아버지는 올림픽 전에 미국으로 건너가 목회 활동을 하기 위해 집을 서둘러 정리하려고 했다는 것이다. 주영훈은 “올림픽을 약 3개월 앞두고 급매로 내놨지만 쉽게 팔리지 않았다”고 말했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

그런데 어느 날 옆집 공사 중에 주영훈의 집 일부가 손상되는 일이 발생했다. 주영훈은 “그 문제로 소송을 진행하면서 차라리 집을 사라고 제안했다”며 “그런데 옆집에서 너무 비싸다고 해서, 시세가 2억원이 넘었음에도 1억5000만원에 팔게 됐다. 당시에는 이민이 급했기 때문에 어쩔 수 없는 선택이었다”고 돌아봤다.

이후 가족과 함께 미국으로 이주한 주영훈은 방학 때 한국을 찾았다가 변화를 체감했다고 전했다. 그는 “어릴 때 함께 자란 친구들 집은 더 작았는데, 어느새 18억원까지 가격이 올라 있었다”며 “‘오늘이 제일 싼 날’이라는 말을 실감할 정도였다”고 회상했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

주영훈은 “지금도 가격이 계속 오르고 있다. 50대가 된 동네친구들을 만나보면 은퇴에 대한 걱정 없이 골프 치고 낚시 하면서 산다. 당시 작은 집들이 건물로 바뀌면서 수백억대 자산을 보유하게 된 경우도 있다”고 덧붙였다.

한편 주영훈은 어머니가 지금까지도 당시 매각 결정을 아쉬워하며 남편을 원망하지만, 아버지는 “하나님의 뜻이다”라고 답한다고 말해 웃음을 자아냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지