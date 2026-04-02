9년째 연애중…이광수·이선빈 한강 데이트 포착

사회관계망서비스(SNS)·온라인커뮤니티

배우 이선빈, 이광수 커플의 한강 데이트 현장이 포착됐다.

지난달 31일 사회관계망서비스(SNS)와 각종 온라인커뮤니티에는 "이광수랑 이선빈이 한강에서 반려견 데리고 데이트하더라"는 목격담과 두 사람의 사진이 게시됐다.

공개된 사진에는 이광수는 편안한 피케셔츠 차림에 모자와 선글라스로 얼굴을 가리고 반려견을 산책시키는 모습이 담겼다.

이선빈도 마찬가지로 편안한 옷차림에 마스크를 쓰고 돗자리에 앉아 반려견을 보살피는 모습을 보였다.

지난해 11월 방송된 KBS2TV '제46회 청룡영화상'에서 화면에 동시에 잡힌 배우 이선빈, 이광수. KBS2TV

두 사람은 오가는 사람이 많은 오후 시간대임에도 서울 잠원한강공원 인근에서 반려견 데이트를 즐긴 것으로 보여진다.

한편, 이광수와 이선빈은 2016년 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서 처음 만나 2018년부터 공개 연애를 이어오고 있는 연예계 대표 장수 커플이다.

두 사람은 공개 연애 이후 공식 석상에서 서로에 대한 애정을 숨김없이 드러내 왔다.

SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 – 비서진'

지난해 11월 방송된 KBS2TV '제46회 청룡영화상'에서는 이광수가 시상자로 무대에 시상자로 오르자, 화면에 잡힌 이선빈은 손으로 망원경 모양을 만들어 이광수를 지켜보는 포즈를 취해 객석에 웃음을 안겼다.

또 이광수는 SBS 예능프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저 – 비서진'에 출연해 이서진의 "네 여자친구 미용실에서 가끔 본다"는 말에 "잘 만나고 있다. 8~9년 됐다"며 이선빈과의 애정 전선에 이상이 없음을 알린 바 있다.

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