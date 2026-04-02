당 80% 줄였는데 더 찾는다…아침 식단, 완전히 바뀌었다

최근 식단 관리 흐름은 확실히 달라졌다. ‘덜 먹기’가 아닌 ‘무엇으로 채우느냐’가 기준이 됐다. 당은 줄이되, 식이섬유와 단백질 같은 ‘채우는 영양’을 늘리는 방식이다. 이 변화는 숫자에서도 그대로 드러난다.

켈로그 제공

2일 질병관리청에 따르면 국내 성인 비만율은 2010년대 초반 약 30% 수준에서 최근 37% 안팎까지 올라섰다. 단순 열량 제한보다 ‘질’ 중심 식단으로 관심이 이동하는 배경으로 해석된다.

이 흐름을 보여주는 대표 사례 중 하나가 켈로그다. 이번에 선보인 ‘저당 그래놀라’는 당류를 약 80% 낮춰 제품 1회 섭취량 기준 1.5g 수준으로 설계했다. 단순히 덜어낸 제품이 아니라, 통곡물 7종과 식이섬유를 전면에 내세운 ‘대체 설계’가 핵심이다.

특히 고대곡물 ‘파로’를 포함한 통곡물 구성은 씹는 식감과 포만감을 동시에 겨냥했다. 바삭함과 고소함을 유지하면서도 ‘저당인데도 먹을 만하다’는 지점을 만든 전략이다.

이 흐름은 특정 브랜드에 그치지 않는다.

풀무원은 단백질·식물성 원료 중심 간편식을 확대하며 ‘균형형 아침’으로 방향을 잡았다. 단순 저칼로리에서 벗어나 영양 균형을 강조하는 흐름이다.

매일유업은 저당·무가당 요거트 라인을 강화하며 유산균과 단백질 중심 전략을 강화하고 있다.

글로벌 시장에서도 네슬레가 시리얼 당 함량을 단계적으로 낮추는 ‘재설계 전략’을 이어가고 있다. 맛은 유지하면서 성분만 바꾸는 방식이다.

배경은 분명하다. ‘참는 식단’은 오래 가지 않는다는 경험이 쌓였기 때문이다.

여기에 또 하나의 숫자가 겹친다. 질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 한국인의 식이섬유 섭취량은 권장량에 미치지 못하는 수준이다. 부족한 영양을 ‘채우는 식단’이 주목받는 이유다.

일반적으로 식이섬유는 포만감을 높이고 혈당 상승 속도를 완만하게 하는 것으로 알려져 있다.

결국 선택 기준은 단순해졌다. 얼마나 줄였느냐보다, 무엇으로 채웠느냐다. 아침 한 끼를 고르는 순간, 그 기준이 이미 바뀌고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지