코스피, 종전 기대 지속에 올라 5,500대…코스닥도 상승

코스피가 2일 이란 전쟁 종식에 대한 기대감이 이어지면서 상승해 장 초반 5,500대를 회복했다.



다만 한국시간 이날 오전 10시 도널드 트럼프 미국 대통령의 연설을 앞둔 경계감에 상단은 일부 제한되고 있다.

2일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

이날 오전 9시 14분 기준 코스피는 전장보다 40.01포인트(0.73%) 오른 5,518.71이다.



전날 코스피는 종전 기대감에 8% 급등해 단숨에 5,400선을 회복했는데 이날도 지속해 오르고 있다.



지수는 전장보다 72.99포인트(1.33%) 오른 5,551.69로 출발해 상승폭을 줄이고 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 10.9원 오른 1,512.2원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 개인이 1천212억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있으며, 외국인과 기관은 각각 484억원, 571억원 매도 우위다.



외국인은 이날까지 코스피 시장에서 11거래일 연속 '팔자'를 이어가고 있다.



외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 1천3억원 순매수 중이다.



간밤 뉴욕증시는 이란 전쟁 종식 기대감이 지속되면서 이틀 연속 상승했다.



다우존스30산업평균지수가 0.48% 상승했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.72%, 1.16% 올랐다.



도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 측이 설전을 주고받았지만, 양측 모두 조기 종전을 원한다는 점이 부각되면서 안도 랠리가 이어졌다.



트럼프 대통령은 소셜미디어에 "이란의 새로운 정권 대통령이 방금 미국에 휴전을 요청했다"고 주장했으나 이란 외무부는 이를 부인했다.



다만, 이란 마수드 페제시키안 대통령은 미국인에게 보내는 공개서한에서 "대립의 길로 계속 가는 것은 그 어느 때보다 대가가 크고 무의미한 일"이라고 밝혀 종전 기대감을 키웠다.



또한 미국 고용과 제조업, 소비 지표가 모두 시장 예상치를 상회하며 경기 연착륙 기대를 높인 점도 매수세를 자극했다.



기술주 중심의 필라델피아반도체지수는 전날 6.2% 급등한 데 이어 이날도 2.8% 올랐다.



이에 국내 증시도 상승 압력을 받고 있다.



다만 트럼프 대통령의 연설을 앞두고 경계감이 유입되면서 증시 상승폭은 일부 제한되는 분위기다.



트럼프 대통령은 이날 연설에서 이란 전쟁에 관한 최신 상황을 대중에게 알릴 계획이라, 투자자들이 촉각을 곤두세우고 있다.



한지영 키움증권 연구원은 "오늘 코스피는 미국 반도체주 급등 등에 상승 출발하겠지만, 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후부터는 유가 향방과 미국 선물 시장 변화를 주시하면서 변동성이 높아질 것"이라고 설명했다.



시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스[000660](0.34%), LG에너지솔루션[373220](1.47%), 삼성바이오로직스[207940](2.42%), 한화에어로스페이스[012450](7.73%), KB금융[105560](4.32%) 등이 오르고 있다.



반면 삼성전자[005930](-0.40%)는 하락 중이며, 현대차[005380](-0.10%), 미래에셋증권[006800](-0.60%), NAVER[035420](-0.71%), HD한국조선해양[009540](-1.21%) 등도 내리고 있다.



코스피 업종별로 보면 금융(2.38%), 운송장비(2.50%), 전기전자(0.86%) 등이 오르고 있으며 건설(-0.31%), 의료정밀(-0.22%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 4.18포인트(0.37%) 오른 1,120.36이다.



지수는 전장보다 13.98포인트(1.25%) 상승한 1,130.16으로 출발해 오름폭을 줄이고 있다.



코스닥시장에서 개인이 2천128억원 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 1천178억원, 704억원 매도 우위다.



에코프로[086520](0.94%), 에코프로비엠[247540](0.74%), 알테오젠[196170](0.97%), 삼천당제약[000250](3.23%), 레인보우로보틱스[277810](4.28%) 등이 오르고 있다.



반면 에이비엘바이오[298380](-0.78%), 리노공업[058470](-1.34%), 리가켐바이오[141080](-1.95%) 등은 하락 중이다.

<연합>

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