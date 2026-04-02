수출 1% 벽 깼다…쿠팡, 1만개 중소기업 대만 보낸 ‘원스톱’ 전략 통했다

국내 소상공인의 수출 참여 비율은 1%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다.

쿠팡 제공

2일 통계개발원에 따르면 2022년 기준 수출 참여 비중은 0.8%(약 5만3000개)에 그쳤다. 전체 수출액에서 차지하는 비중도 2.2%(148억달러)에 불과하다. 특히 음식료품 등 소비재 업종의 수출 참여율은 1.3%로 더 낮다.

이처럼 ‘수출 1%’ 벽이 높은 이유는 분명하다. 통관, 물류, 현지 마케팅 등 복잡한 절차가 진입 장벽으로 작용하기 때문이다. 해외 바이어와의 거래 과정에서 선입금 요구나 까다로운 서류 조건 때문에 거래를 포기하는 사례도 적지 않다.

이 구조를 바꾼 것이 쿠팡이다.

쿠팡은 대만을 중심으로 물류 인프라를 구축하고, 상품 입점 이후 수출·통관·배송·고객 대응까지 전 과정을 일괄 처리하는 ‘원스톱 방식’을 도입했다. 중소상공인은 별도의 해외 인프라 없이도 상품 납품만으로 수출이 가능한 구조다.

그 결과, 현재 대만에는 K식품·뷰티·패션·생활용품 등 다양한 분야에서 1만곳 이상의 국내 중소상공인이 진출한 상태다.

이는 기존 수출 구조와 비교할 때 의미가 크다는 평가다. 수출 경험과 인프라가 부족한 소비재 중심 중소기업도 플랫폼 기반으로 해외 시장에 진입할 수 있는 길이 열렸기 때문이다.

전성민 가천대 경영학부 교수는 “해외 진출이 어려웠던 소비재 중심 중소기업에게 새로운 판로를 제시한 사례”라며 “플랫폼 기반 수출 모델이 확산될 가능성이 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지