"미 정보당국 '이란, 트럼프 불신…현재는 종전합의 의사 없어'"

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미국 정보당국은 이란 정부가 현재로서는 미국·이스라엘과의 전쟁을 끝내기 위한 실질적인 협상에 참여할 의사가 없다고 판단하는 것으로 전해졌다.



뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지시간) 미 정부 관리들을 인용해 다수 정보기관의 이 같은 평가를 전했다.



이들 관리가 전한 정보당국 평가에 따르면 이란 정부는 전쟁에서 유리한 위치에 있다고 믿고 있으며, 미국의 외교적 요구에 응할 필요가 없다고 보고 있다.



이란은 대화 채널을 열어둘 의향이 있지만, 미국을 신뢰하지 않는 것은 물론 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상에 대해 진지하다고 생각하지 않는다는 전언이다.



트럼프 대통령이 지난 1년간 두 차례나 이란과의 핵 협상 도중 군사 공격을 지시한 선례가 있어서다.



미 정보기관들의 이러한 평가는 이란 관리들의 최근 공개 발언과도 대체로 일치한다. 트럼프 대통령은 양측이 제3국이 중재한 논의에서 진전을 이뤘다고 언급했지만, 이란 측은 관련 내용을 부인하고 있다.



이날도 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 "이란의 새로운 정권 대통령이 방금 미국에 휴전을 요청했다"고 주장했지만, 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 현지 방송에 "우리가 휴전을 요구했다는 트럼프의 발표는 거짓이고 근거없다"고 반박했다.



미국과 이란은 직간접적으로 메시지를 교환하고 있지만, 아직 휴전이나 종전 조건을 놓고 협상을 벌이는 단계는 아니라고 양국 관리들이 NYT에 전했다.

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마수드 페제시키안 이란 대통령이 이날 미국인에게 보낸 공개서한에서 외교적 해법이 가능하다는 점을 시사했지만, 이 서한 내용이 이란 지도부의 합의된 의견인지는 불분명하다고 NYT는 짚었다.



복수의 이란 고위급 인사들이 핵개발과 탄도미사일 생산 문제에서 여전히 미국에 양보하기를 거부하고 있다는 점도 협상 전망을 어둡게 한다. 이들은 핵과 탄도미사일을 포기하라는 미국과 이스라엘의 압박을 주권 침해로 여기고 있다.



이런 가운데 미국과 이스라엘의 집중 공습으로 이란 정부 내 통신이 원활하지 않다는 점도 외교의 걸림돌이 되고 있다고 신문은 지적했다.



NYT에 따르면 이란 정부 관리들은 미·이스라엘 첩보기관들이 일부 통신 채널을 감청 중이라고 보고 사용을 경계하고 있다. 이 때문에 정부 내 혼선이 빚어져 과연 이란 지도부 내에서 누가 협상 권한을 갖고 있는지 명확하지 않다는 것이다.



또 이란 정부의 일부 인사들은 미국과 평화 합의를 이루더라도 지속 가능할지에 대해 회의적인 시각을 보인다고 미 정부 관리들은 전했다. 합의 후 몇 달 만에 이스라엘이 다시 공격해올 가능성이 있기 때문이다.

<연합>

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