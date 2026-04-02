'장모 살해·캐리어 시신 유기' 20대 부부, 2일 영장실질심사

50대 장모를 살해하고 시신을 캐리어(여행용 가방)에 담아 유기한 혐의로 긴급체포된 20대 사위와 딸이 2일 구속 심사를 받는다.

대구지법 손봉기 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시30분 존속살해 및 시체유기 혐의를 받는 사위 A씨와 시체유기 혐의를 받는 딸 B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다고 밝혔다.

지난 3월18일 20대 딸 부부가 50대 어머니의 시신이 담긴 캐리어를 끌고 중구 주거지에서 신천으로 이동하는 모습이 폐쇄회로(CC)TV에 찍혔다. 대구=연합

경찰에 따르면 사위 A씨는 지난달 18일 오전 대구 중구 한 오피스텔에서 장모 피해자를 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성교 인근 신천에 유기한 혐의를 받는다. 숨진 피해 여성의 딸인 B씨도 A씨의 시신 유기 범행에 가담한 혐의를 받고 있다.

A씨는 경찰 조사 과정에서 “함께 생활하는 장모가 평소 시끄럽게 굴고 물건을 정리하지 않아 범행했다”고 진술했다.

검찰은 전날 오후 A씨와 B씨를 상대로 각각 구속영장을 청구했으며, 피의자들의 구속 여부는 이날 오후에 결정될 것으로 보인다.

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