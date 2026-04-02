트럼프 “주한미군 두고 있는데 한국은 호르무즈해협에 도움 안돼”

이란 전쟁에 관한 대국민 연설을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 이란이 사실상 봉쇄하고 있는 호르무즈해협 관리를 유럽과 아시아 국가들이 하도록 하겠다면서, 파병 요청에 아직 화답하지 않은 한국에 대한 불만을 공개피력했다. 주한미군 숫자도 또다시 잘못 부풀려 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 부활절 오찬 행사를 하면서 호르무즈해협 봉쇄가 미국의 문제가 아니라는 취지로 얘기하다가 “유럽국가가 하게 두자. 한국이 하게 두자”고 말했다. 트럼프 대통령은 “(한국은) 우리에게 도움이 되지 않았다”면서 “우리가 험지에, 핵 무력(북한) 바로 옆에 4만5000명의 군인을 두고 있는데도 말이다”라고 했다.

대북 방어를 위해 미국이 주한미군을 주둔시키고 있으나 호르무즈해협 군함 파견 등의 요청에 한국이 협조하지 않았다는 주장으로 풀이된다. 주한미군은 2만8500명 안팎인데, 트럼프 대통령은 주한미군 숫자를 언급할 때마다 4만5000명으로 잘못 언급하고 있다.

트럼프 대통령은 이어 “일본이 하게 두자. 그들은 (호르무즈)해협에서 석유 90%를 가져온다. 중국이 하게 두자. 그들이 하게 두자”라고도 말했다.

트럼프 대통령은 전날 이란 전쟁을 “아주 곧” 끝낼 것이라며 호르무즈해협과 관련해선 “우리는 그 일과 아무 상관이 없다”며 “그들(다른 나라들)은 스스로 지킬 수 있을 것”이라고 말한 바 있다. 또 “우리가 생각하기에 그들(이란)이 장기간 석기시대로 접어들고 그들이 핵무기를 가질 수 없게 되면 우리는 떠날 것”이라고 언급했다. 트럼프 대통령의 이러한 언급은 호르무즈해협의 안전 확보, 이란과의 종전 합의 없이 전쟁을 끝낼 때가 됐다고 판단하면 일방적으로 승전을 선언하고 중동에서 철수할 수 있다는 뜻으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 미 동부시간으로 이날 오후 9시(한국시간 2일 오전 10시) 이란 전쟁과 관련한 대국민 연설을 할 예정이다. 이 자리에서 이란 전쟁과 호르무즈해협에 대한 향후 구상에 대한 언급이 나올 전망이다.

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