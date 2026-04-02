트럼프 “한국 우리에게 별로 도움 안돼”…호르무즈 파병 압박하나

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 우리나라가 호르무즈 해협 문제 해결을 위한 파병에 즉시 응하지 않은 것을 비판하는 듯한 발언을 남겼다.

1일(현지시간) 외신들에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 기념오찬 연설에서 한국이 호르무즈 해협 문제 해결에 도움을 주지 않았다고 지적하며 주한미군과 북핵 문제를 거론했다.

트럼프 대통령은 “유럽국가들이 하도록 하자, 한국이 하도록 하자”며 “한국은 우리에게 별로 도움이 되지 않았다(not helpful to us)”고 말했다. 이어 “그곳에는 핵전력(a nuclear force) 바로 옆에 위험에 처한 4만5000명의 우리 군인들만 있을 뿐”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 발언은 미국이 주한미군 배치로 한국의 안보태세와 북핵대응을 지원하는데도 불구하고, 한국이 호르무즈 해협 파병에 즉시 응하지 않은 것을 비판한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 계속해서 “일본이 하도록 하자, 그들은 원유의 90%를 그 해협에서 얻고 있다(they get 90 percent of the oil from the strait)”며 “중국이 하도록 하자”고도 말하는 등 일본과 중국에도 화살을 돌려 호르무즈 해협 문제를 미국이 홀로 책임지지 않겠다는 뉘앙스로 강조했다.

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