‘청주 알바생 커피 횡령 사건’ 점주 측 “돈 뜯으려 고소한 것 아니다” 주장

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충북 청주에서 발생한 ‘알바생 커피 횡령 사건’을 둘러싸고 논란이 커진 가운데 점주 측이 증거 자료를 공개하며 반박에 나섰다.

◆ 점주 측 수사기관 제출 자료 등 공개

앞선 1일 점주 측 법률대리인인 법무법인 프런티어 김대현 변호사는 “해당 사건은 단순히 음료 3잔 때문에 고소한 것이 아니라, 아르바이트생이 먼저 점주를 공갈 혐의로 고소한 데 따른 대응”이라고 밝혔다.

김 변호사는 “점주는 공갈 혐의를 벗기 위해 최소한으로 특정된 금액만으로 고소를 진행한 것”이라며 “이 과정에서 음료 3잔 금액인 1만 2800원만 부각됐다”고 설명했다.

이어 수사기관에 제출한 자료로 △아르바이트생이 작성한 자필 반성문 △다른 아르바이트생들의 사실확인서 △일부 확보된 폐쇄회로(CC)TV 영상 △매출 대비 재료 사용량 비교 자료 등을 제시했다.

점주 측에 따르면 자필 반성문에는 해당 아르바이트생이 근무 기간 중 음료 등을 무단으로 섭취하거나 지인에게 제공한 내역이 담겼다.

점주 측은 이를 토대로 “100잔이 넘는 규모의 무단 처리 정황이 있었다”고 주장했다. 또 아르바이트생이 작성한 진술서에 총 112잔의 음료 내역이 적혀 있다고도 밝혔다.

함께 근무한 직원들이 작성한 사실확인서에는 주문 없이 음료를 제조하거나 지인에게 제공했다는 내용, 근무 태도 관련 진술 등이 포함됐다.

한 직원은 진술서에서 “함께 마감 업무를 맡아 일할 때 쉬운 일만 도맡아 하려 했다”며 “하루에 음료 여러 잔을 마시는 행위도 목격했다”고 적었다.

점주 측은 “일부 CCTV 영상도 남아 있어 특정 행위 장면을 확인할 수 있다”며 “수사기관이 점주의 공갈 혐의는 무혐의로 판단했고, 아르바이트생의 횡령 혐의는 인정된 것으로 보고 검찰에 송치했다”면서 현재 추가 절차가 진행 중이라고 말했다.

반면 앞서 아르바이트생은 이번 논란에 대해 “매장에서 무단으로 음료를 제공한 적이 없으며, 당시 강요와 협박으로 인해 어쩔 수 없이 반성문을 작성하고 합의에 응했다”며 “공무원을 준비하는 자신의 상황을 악용해 없는 죄를 인정하게 했다”고 반박했다.

◆ ‘청주 알바생 커피 횡령 사건’ 경위

이번 사건은 카페에서 아르바이트를 하던 20대 여성 A씨가 퇴근하면서 음료 3잔(약 1만 2,800원 상당)을 가져간 일로 검찰에 송치되면서 불거졌다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 5월부터 10월까지 프랜차이즈 카페 B매장에서 근무했으며, 인력난을 겪던 같은 브랜드 C매장에도 간헐적으로 파견 근무를 했다.

A씨는 지난해 10월 2일 오후 10시 34분경 퇴근하면서 아이스 아메리카노 등 음료 3잔을 제조해 가져간 것으로 조사됐다.

이후 A씨는 아르바이트를 그만둔 지 두 달 뒤인 지난해 12월, C매장 점주로부터 업무상 횡령 혐의로 고소당했다.

이에 대해 A씨는 “해당 음료는 제조 실수로 폐기 대상이었으며, 평소에도 폐기 음료는 직원들이 알아서 처리해왔고 점주 역시 이를 묵인하는 분위기였다”고 주장했다.

반면 점주 측은 “폐기 대상 음료라도 비용을 지불해야 한다고 직원들에게 안내해 왔다”며 “내부 지침에도 음료를 임의로 처분할 수 있다는 규정은 없다”고 반박했다.

경찰은 양측 주장을 검토한 결과, 점주 측 주장이 더 설득력이 있다고 판단해 A씨를 업무상 횡령 혐의로 불구속 송치했다.

경찰은 피해 금액이 소액인 점을 고려해 경미범죄 심사위원회 회부를 검토했으나, 점주의 엄벌 탄원과 A씨의 혐의 부인 등을 이유로 대상에 해당하지 않는다고 판단했다.

경찰 관계자는 “금액과 관계없이 범죄 혐의가 인정된다고 판단해 검찰에 송치했다”며 “구체적인 수사 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.

한편 이번 사건을 둘러싸고 소셜미디어(SNS)와 인터넷 커뮤니티에서 사실과 다른 허위 정보(가짜뉴스)가 빠르게 확산되며 논란이 커지고 있다.

특히 점주의 신상 공개와 보복성 행동까지 이어지면서 우려를 낳고 있다.

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