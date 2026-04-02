오늘(2일)부터 약물 운전 ‘특별 단속’…최대 징역 5년

뉴시스

2일부터 약물로 정상 운행이 어려운 상태에서 운전할 경우 처벌을 대폭 강화하는 내용의 도로교통법 개정안이 시행된다.

경찰은 이날부터 5월 31일까지 2개월간 봄 행락철 음주단속과 병행해 약물 운전 특별단속을 실시한다.

경찰이 약물 측정을 요구하면 운전자는 무조건 응해야 한다. 약물로 인해 정상 운행이 불가능한 상태로 확인될 경우 처벌 수위가 강화되고, 운전면허도 취소된다.

경찰의 약물 측정을 거부할 경우 5년 이하의 징역이나 2000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

또 운전면허가 취소되고, 2년간 면허취득이 제한된다. 약물 운전으로 사람을 사망에 이르게 한 경우에는 면허가 취소된 날로부터 5년간 면허를 받을 수 없다.

경찰 관계자는 “약물운전에 대한 단속은 주행중인 차량을 일괄적으로 정차시켜 진행하는 음주운전 단속 방식과는 다르게, 약물운전 의심 신고 또는 이로 인한 교통사고 등이 발생한 경우에 진행하게 된다”고 설명했다.

간이시약 검사에서 음성이 나오더라도 운전자의 상태와 현장평가 등을 고려하여 간이시약으로 검지할 수 없는 약물을 복용할 가능성이 있다고 판단되면 경찰은 소변·혈액 검사를 요청할 수 있다.

약물 운전으로 정상 운행이 불가능한 상태였음이 확인될 경우 처벌된다.

어떤 약물을 얼마까지 복용해도 되는지에 대한 명확한 기준은 아직 없다. 약물 종류가 다양하고 증상 또한 개인의 생리적 특성에 따라 크게 달라질 수 있어 일괄적으로 수치를 규정하기 어려운 부분이 있기 때문이다.

종합감기약이나 알레르기약으로 쓰이는 항히스타민제는 약물 운전의 약물 490종에는 해당하지 않는다.

다만 항히스타민제를 포함해 일상적으로 복용하는 감기약, 알레르기약 등도 복용 후 졸음 등으로 인해 정상적인 운전이 불가했다면 처벌받을 여지가 있다.

대한약사회는 법 시행을 앞두고 발표한 ‘운전 주의 약물 리스트’에 1세대 항히스타민제인 디펜히드라민, 클로르페니라민, 독실아민 등을 운전금지 약물로 분류했다.

경찰 관계자는 "약물운전 처벌 강화는 약물운전으로 인해 무고한 시민들에게 돌이킬 수 없는 피해가 발생하는 것을 방지하기 위한 것으로, 정상적인 약물 처방·복용 자체를 처벌하기 위한 것이 아니다"라며 "특정약을 복용하기만해도 처벌받는 것이 아니다"라고 말했다.

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