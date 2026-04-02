유은혜 “학교 현장에서 작동해야”…금융·노동 문해력 교육 제안

유은혜 경기도교육감 예비후보가 지난달 31일 ‘공휴일법 개정안’의 국회 본회의 통과를 환영하면서 경제·노동 교육을 강조했다. 이 법안은 5월1일 노동절을 공휴일로 지정하는 내용을 담고 있다.

유은혜 경기도교육감 예비후보. 유은혜 캠프 제공

유 예비후보는 1일 페이스북에 올린 글에서 “노동의 가치를 국가가 공식적으로 인정하고 모든 국민의 권리로 확장한 중요한 진전”이라고 평가했다.

이어 “사회적 변화의 흐름이 교실 현장까지 이어져야 한다”며 “교육감에게 주어진 권한과 재량을 적극 활용해 살아있는 경제·노동 교육이 학교 현장에서 실제로 작동하도록 만들겠다”고 제안했다. 이른바 금융·노동 문해력 교육이다.

유 예비후보는 최근 일어난 카페 아르바이트생 횡령 고소 사건을 언급하기도 했다. 그는 “팔 수 없는 음료를 가져갔다는 이유로 범죄자로 몰린 청년의 사례는 노동과 권리에 대한 기초적 이해 없이 사회로 나가는 청소년들의 위태로운 현실을 보여준다”고 설명했다.

그러면서 “많은 청소년이 편의점과 카페에서 노동을 하고 있지만 임금이 정당한지, 부당한 대우에 어떻게 대응해야 하는지 모른다”며 “노동절이 단지 쉬는 날이 아니라 노동의 존엄을 배우는 출발점이 돼야 한다. 학교를 아이들의 삶과 맞닿은 경제·노동 교육의 배움터로 다시 세우겠다”고 강조했다.

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