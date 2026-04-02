서인영, 명품백·구두 다 팔았다…"슬펐지만 짭잘해"

가수 서인영이 명품 가방과 구두를 처분했다고 밝혔다.

1일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '남양주에서 조용히 잠적하며 지내는 서인영 집 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

서인영은 자신의 집을 찾아온 제작진에게 "내가 이제 집을 '스몰'로 살기로 했다. 다 많이 정리한 상태"라고 전했다.

제작진이 신발장과 현관을 보며 "옛날처럼 구두가 없다"고 했다. 그는 과거 수집했던 명품 구두들의 행방에 대해 "그건 좀 처분했다"며 "일이 많지 않았나"라고 고백했다.

서인영은 "이제 난 연예인들처럼 집이 휘황찬란하지 않다"라며 "내가 이렇게 시골에 처박혀서 살 줄은 몰랐다. 이제 속세와 연을 끊고 싶더라"라고 했다.

서인영은 구두를 정리한 심정에 관해 "슬펐다. 아가들이니까"라면서도 "짭짤했다"고 웃었다.

서인영은 명품 가방도 많이 처분했다면서 "에르메스도 깔별로 있었는데 다 팔고, 샤넬 1개와 에르메스 1개만 남겼다. 돈이 필요했다. 그런데 이것도 필요하면 팔 것"이라고 했다.

서인영은 "구두도 800켤레는 됐다"면서도 "나는 다 해봐서 별로 의미가 없다"고 이전보다 편안해진 모습을 보였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지