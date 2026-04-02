[사사건건] 전처 살해 후 유기 시도했던 60대 구속…“도망 염려” 外

이혼한 전처를 살해한 뒤 여행용 가방에 담아 시신을 유기하려 했던 60대 남성이 구속 처리됐다. 한편 변희재 미디어워치 대표 고문은 2022년 윤석열정부 퇴진 시위를 주최하면서 사전 등록 없이 불특정 다수에게 거액의 불법 후원금을 모집한 혐의로 약식재판에 넘겨졌다.

이혼한 전처를 살해하고 시신을 유기하려 한 60대 남성 A씨가 1일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

◆전처 살해 후 유기 시도했던 60대 구속…“도망 염려”

서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 살인∙사체유기미수 등 혐의를 받는 60대 남성 A씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 열어 “도망할 염려”가 있다며 구속영장을 발부했다.

앞서 서울 서초경찰서는 지난달 30일 서울 서초구에서 전처를 살해하고, 충북 음성에 사체를 유기하려고 시도한 A씨를 음성의 한 배수로 인근에서 긴급체포했다. A씨는 살해 후 시신을 여행용 가방에 담은 뒤 차량을 이용해 해당 배수로에 유기하려 했다.

경찰은 당시 연락이 닿지 않는다는 유족의 신고를 오전 중 접수한 뒤 출동했고, 위치 추적 끝에 오후 5시쯤 A씨를 검거한 것으로 알려졌다. 이어 같은달 31일 A씨로부터 재산 분할 문제로 다투다가 범행을 저질렀다는 취지의 진술을 확보했다.

A씨는 이날 오후 2시37분쯤 영장실질심사를 받기 위해 법원을 찾았다. A씨는 ‘전처를 왜 살해했는지’, ‘경찰 추적을 피해 도주한 것이 맞는지’, ‘가족들에게 할 말이 없는지’ 등을 묻는 취재진 질문에 답하지 않고 법정 안으로 들어섰다.

예식장 하객을 상대로 상습 절도 행각을 벌인 60대 남성이 지난 3월 한 예식장에서 피해자를 지켜보는 장면. 빨간색 네모가 피의자, 노란색 네모가 피해자. 서울 영등포경찰서 제공

◆예식장 하객 가방서 ‘슬쩍’… 상습 절도 60대 남성 구속 송치

서울 영등포경찰서는 지난달 27일 절도 혐의로 60대 남성 A씨를 서울남부지검에 구속 송치했다고 1일 밝혔다. A씨는 지난해 10월18일부터 지난달 14일까지 서울과 인천의 예식장 8곳을 돌면서 하객들이 현금이 든 가방이나 겉옷 등을 놓고 자리를 비운 틈을 노려 절도 행각을 벌인 혐의를 받는다.

그는 범행 대상으로 삼은 하객이 예식장 내에서 자리를 잡고 앉을 때까지 계속 뒤쫓아 다니다 자리를 비웠을 때 물품을 훔친 것으로 조사됐다. 이렇게 피해를 당한 하객은 15명, 피해액은 635만원에 달했다.

A씨는 도주가 쉬운 지하철역 주변 예식장을 범행 장소로 정하고, 축의금 접수대 주변에서 현금이 많은 하객을 범행 대상으로 삼은 뒤 쫓아다녔다. 경찰 추적을 피하기 위해 범행 뒤 휴대전화를 사용하지 않으면서 폐쇄회로(CC)TV 가 없는 골목길로 장시간 도보 이동하고, 지하철도 무임승차한 뒤 수차례 갈아탔다.

경찰은 서울·인천 일대에서 동일 수법 사건이 발생하자 CCTV 분석 등을 통해 A씨를 특정하고, 그가 범행 전후 종로구 모처를 중간 배회처로 삼는 점을 파악해 잠복과 탐문 수사를 한 끝에 긴급체포했다. 일정한 주거가 없는 A씨는 피해금 대부분을 생활비와 유흥비로 탕진한 것으로 조사됐다.

사진=뉴시스

◆검찰, ‘尹 퇴진 집회서 기부금 모집’ 변희재 약식기소

윤석열 전 대통령 퇴진 집회를 열고 사전 등록 없이 기부금을 모집한 혐의로 변희재 미디어워치 대표 고문이 약식재판에 넘겨졌다.

1일 법조계에 따르면 서울서부지검은 지난달 30일 변 대표를 기부금품법 위반 혐의로 약식기소했다. 약식기소는 검찰이 정식 재판 대신 원칙적으로 서면심리로 재산형(벌금이나 과료)을 부과해달라고 법원에 청구하는 절차다. 법원은 약식명령이 적당하지 않다고 판단하면 공판 절차에 회부한다. 약식명령이 적당하다고 인정할 경우 이를 발령하고 검사나 피고인이 7일 이내에 정식 재판을 청구하지 않으면 확정된다.

변 대표는 2022년 5∼10월 ‘윤석열 정권 퇴진을 위한 범국민대회’를 주최하면서 유튜브 등을 통해 불특정 다수에게 거액의 불법 후원금을 모집한 혐의를 받는다. 변 대표는 사전 등록을 하지 않은 것으로 조사됐다. 기부금품법상 1000만원 이상의 기부금을 모집할 때는 사전에 기부금 모집·사용 계획서를 작성해 당국에 제출해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지