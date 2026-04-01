포항시, SW 성장기업 육성 지원사업 본격 추진, 유망 AI·SW스타트업 발굴

경북 포항시는 포스텍이 주관하는 ‘2026년 경북 SW성장기업 육성지원 사업’ 참여기업 모집 접수가 완료됐다고 1일 밝혔다.

포스텍 청년개발자들의 협업현장. 포항시 제공

이 사업은 지역 인재가 경북에서 창업하고 성장해 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

창업 아이디어 발굴 단계부터 사업화, 시장 진입까지 전 과정을 밀착 지원하는 것이 특징이다.

산업 전반의 인공지능 전환(AX)에 대응해 제조업 중심의 지역 산업 구조를 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 기반 신산업으로 확장하고, 지역 인재 양성 및 지역 내 창업 생태계를 조성하기 위해 추진된다.

시는 그동안 글로벌 빅테크기업의 아카데미와 ‘ICT 이노베이션 스퀘어 확산사업’과 ‘SW중심대학 육성지원사업’ 등을 통해 AI·SW 분야 전문 인재를 꾸준히 양성해 왔다.

하지만 배출된 인재들이 창업과 취업을 위해 수도권으로 이동하는 사례가 늘면서 지역에 정착해 성장할 수 있는 창업 환경 구축이 주요 과제로 떠올랐다.

포스텍 AI 글로벌 특강교육.

이에 포항시는 포스텍 및 글로벌 빅테크기업 아카데미 등과 협력해 이번 사업을 추진하고, 지역 기반 AI·SW 스타트업 육성과 청년 인재의 지역 정착을 동시에 도모할 방침이다.

선발 규모는 총 10개 팀 내외로, 선정 기업에는 팀당 최대 2000만 원의 사업화 자금이 지원된다.

이를 통해 시제품 제작과 최소기능제품(MVP) 개발, 비즈니스 모델(BM) 고도화 등 창업 초기 핵심 과정을 지원할 예정이다.

또한 글로벌 빅테크기업 출신 전문가 멘토링과 네트워킹, 글로벌 진출 지원 등 패키지 프로그램도 함께 제공된다.

특히 ▲SW 아키텍처 설계 및 코드 리뷰 ▲UI·UX 개선 및 서비스 고도화 ▲앱스토어 등록 및 최적화 ▲베타 테스트 및 초기 시장 진입 전략 ▲IR 피칭 및 투자 유치 멘토링 등 기술과 비즈니스를 아우르는 실전형 창업 지원이 제공된다.

지역 현안 해결 글로벌 소프트웨어(SW) 해커톤 대회에서 참가자 프로그래밍 작업 진행 모습.

아울러 AI·SW 특화 교육과 전문가 컨설팅을 병행해 참여기업을 투자 가능성과 경쟁력을 갖춘 스타트업으로 육성할 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 AI·SW 스타트업 10개 사 발굴과 참여기업 MVP 개발 100% 달성, 신규 법인 및 일자리 창출, 참여 인력의 지역 정주율 50% 이상 확보 등을 목표로 하고 있다.

지원 대상은 경북 소재 SW 교육기관 교육생 및 수료생, 국내외 SW 경진대회 수상자, 예비 창업자 등으로 성장가능성과 지역 정착 의지를 중심으로 선발한다.

이상엽 포항시 일자리경제국장은 “AI 시대에 필요한 AI·SW 전문 인재를 육성하고, 이들이 지역 AI 신산업을 이끄는 핵심 동력이 되도록 지역대학과 기업, 글로벌 기업과의 협력을 통해 정주형 창업 생태계를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

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