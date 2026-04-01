빛·자연·AI' 몰입형 체험공간 경주 라원 오는 3일 개장

천년고도 경북 경주를 대표하는 사계절 체험형 식물원 동궁원이 오는 3일 '라원'을 개장하고 관람객 맞이에 나선다.

1일 경주시에 따르면 라원은 경감로 233 일원 6만 8810㎡ 부지에 조성한 복합 문화정원이다. 신라의 역사와 자연을 현대적으로 재해석한 콘텐츠를 담았다.

경주 동궁원에 조성된 '라원' 전경. 경주시 제공

신라 설화 속 '신라 8괴'를 모티프로 한 야외 정원과 디지털 실내 정원을 결합해 전통과 첨단을 아우르는 공간으로 구현했다.

전시관은 경주 월성의 부드러운 곡선을 모티프로 설계했으며, 명화를 인공지능(AI) 미디어아트로 구현한 '빛의 갤러리'와 디지털 정원을 조성했다.

또 놀이카페, 시그니처 라운지, 블루밍 스튜디오 등 다양한 편의시설을 만들어 체류형 공간으로 활용할 계획이다.

한 관람객이 라원 디지털 정원에서 미디어 콘텐츠를 체험하고 있다.

야외 정원은 '신라 8괴' 이야기를 공간 곳곳에 반영한 몰입형 동선으로 만들어졌다. 모바일 정원 탐험 앱 '신라 8괴의 비밀'을 통해 정원 곳곳에 숨겨진 콘텐츠를 탐색할 수 있는 체험 요소를 마련했다.

운영시간은 오전 9시 30분부터 오후 7시까지이며, 입장 마감은 오후 6시다. 휴관일은 매주 월요일과 1월 1일, 설날·추석 당일이다.

이용요금은 성인 1만6000원, 어린이 1만원이다. 개장과 POST APEC을 기념해 4월 한 달간 전 연령 7000원의 특별요금을 적용한다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "라원은 신라의 유산을 현대적으로 재해석한 정원 공간으로 빛과 미디어, 자연이 어우러진 새로운 형태의 정원을 선보이겠다"고 말했다.

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